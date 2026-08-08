Sommer vorbei? Jetzt kippt das Wetter komplett

Eine Woche ist es noch heiß, dann kommt der Temperatursturz.

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Die große Hitze hat Österreich derzeit noch fest im Griff, doch das Sommerwetter könnte schon bald kippen. Nach einer weiteren heißen Phase zeichnet sich ab Mitte August eine deutliche Wetterumstellung ab. Auch wenn einzelne warme Tage weiterhin möglich sind, könnten Tiefdruckgebiete, Regen und deutlich niedrigere Temperaturen zunehmend das Wetter bestimmen.

Meteorologen erwarten, dass sich das Wettergeschehen ab etwa dem 15. August grundlegend verändert. Aktuelle Modellberechnungen deuten darauf hin, dass sich Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa festsetzen. Das würde auch Österreich beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit für wechselhaftes und nasseres Wetter deutlich erhöhen. Die Prognosen sind allerdings noch unsicher.

Temperaturen stürzen ab

Auch bei den Temperaturen zeichnet sich eine Abkühlung ab. Statt verbreitet 30 Grad und mehr könnten die Höchstwerte nach der Monatsmitte vielerorts unter 25 Grad liegen. Regional sind sogar Werte unter 20 Grad möglich. In Österreich dürfte es dabei Unterschiede geben: Während es im Osten weiterhin einzelne warme Tage geben kann, könnte sich die Abkühlung im Westen und Norden stärker bemerkbar machen.

happy child girl with an umbrella and rubber boots in puddle on an autumn walk © Getty Images

Mit der Umstellung könnten außerdem häufiger Fronten, Schauer und längere Regenphasen auftreten. Ein komplett verregneter August ist damit zwar nicht automatisch zu erwarten – einzelne sonnige und warme Tage bleiben möglich. Eine stabile Hochsommerlage dürfte aber zunehmend schwieriger werden.

Ist der Sommer damit bereits vorbei? Meteorologe Jan Schenk fällt gegenüber FOCUS Online ein klares Urteil: "Ja, zumindest was den August angeht."

Ganz abgeschrieben ist der Sommer allerdings nicht. Gerade im September könnte sich die Wetterlage wieder verändern. Laut den aktuellen Berechnungen gibt es dann wieder weniger Regensignale. Eine Rückkehr zu spätsommerlicher Wärme ist damit durchaus möglich.

Für Österreich bedeutet das vor allem: Nach der extremen Hitze könnte Mitte August die große Wetterwende kommen. Ausdauernde 30-Grad-Tage könnten deutlich seltener werden, während Regen und angenehmere Temperaturen zunehmend die Oberhand gewinnen.