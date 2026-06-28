Unser Team
TV
E-Paper
Sport

Toni Polster

Nach Hitchcock-Thriller bitte kein böses Erwachen

Sasa Kalajdzic beim Last-Minute-Ausgleichstor.
© GEPA pictures
Bei aller Euphorie über den Aufstieg in die K.o.-Phase muss sich vor dem Spanien-Match Grundlegendes ändern.
OE24 auf Google bevorzugen

Was für ein Thriller! Das war nicht Hollywood, das war Hitchcock! Ein Drehbuch, wie man es spannender nicht schreiben könnte! Ein Match zwischen Himmel und Hölle, da war alles drinnen – grottenschlechter Kick, Bilderbuch-Tore, Enttäuschung, Euphorie ... Geschichten, wie sie nur bei einer WM geschrieben werden.

Unsere Spieler haben plötzlich schwere Beine

Doch bei aller Euphorie über den historischen Aufstieg und über den Last-Minute-Einsatz: Wir spielen nicht mehr den Fußball, mit dem wir im Vorfeld dieser WM für Furore gesorgt haben. Das ist nicht mehr die Mannschaft, die wir kennen. Man hat das Gefühl, unsren Leuten geht die Luft aus, sie bekommen plötzlich schwere Beine.

Auch interessant

Polster: "War nix für schwache Nerven"

Video: HIER zuckt der ORF-Kommentator völlig aus

Goldenes Händchen von Rangnick

Diese XXL-WM zeigt unserer Truppe die Grenzen auf: Wir erleben Herausforderungen, die wir bisher nicht kannten. So ging‘s vom angenehmen Santa-Barbara-Klima durch zwei Zeitzonen ins feucht-heiße Kansas City, wo einem das imposante Stadion allein den Atem raubt. Jetzt muss Rangnick gleich an mehreren Schrauben drehen.

So haben wir gegen Spanien nicht Funken einer Chance

Denn mit einer Leistung, wie wir sie gegen Algerien gezeigt haben, haben wir gegen Spanien nicht den Funken einer Chance. Doch über allem bleibt die Hoffnung, dass in einem K.o.-Spiel bekanntlich immer alles möglich ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Video: HIER zuckt der ORF-Kommentator völlig aus

DARUM spricht die Statistik für einen ÖFB-Sieg gegen Spanien

Alaba: "War schon beim Koffer-Packen"

Die Noten für unsere Team-Helden

Ärger für Arnie nach Krach mit Algerien-Stars

Arnautovic: "Gegen Spanien zur Not mit einem Knie!"

"Unkomplizierter Gegner": Spanien mit Arroganz-Anfall vor ÖFB-Kracher

Nach Hitchcock-Thriller bitte kein böses Erwachen

Laimer: "So etwas wird's nie wieder geben!"

Fans können jubeln: ÖFB hat jetzt das Prime-Time-Abo