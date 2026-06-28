Nach Hitchcock-Thriller bitte kein böses Erwachen

Bei aller Euphorie über den Aufstieg in die K.o.-Phase muss sich vor dem Spanien-Match Grundlegendes ändern.

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Was für ein Thriller! Das war nicht Hollywood, das war Hitchcock! Ein Drehbuch, wie man es spannender nicht schreiben könnte! Ein Match zwischen Himmel und Hölle, da war alles drinnen – grottenschlechter Kick, Bilderbuch-Tore, Enttäuschung, Euphorie ... Geschichten, wie sie nur bei einer WM geschrieben werden.

Unsere Spieler haben plötzlich schwere Beine

Doch bei aller Euphorie über den historischen Aufstieg und über den Last-Minute-Einsatz: Wir spielen nicht mehr den Fußball, mit dem wir im Vorfeld dieser WM für Furore gesorgt haben. Das ist nicht mehr die Mannschaft, die wir kennen. Man hat das Gefühl, unsren Leuten geht die Luft aus, sie bekommen plötzlich schwere Beine.

Diese XXL-WM zeigt unserer Truppe die Grenzen auf: Wir erleben Herausforderungen, die wir bisher nicht kannten. So ging‘s vom angenehmen Santa-Barbara-Klima durch zwei Zeitzonen ins feucht-heiße Kansas City, wo einem das imposante Stadion allein den Atem raubt. Jetzt muss Rangnick gleich an mehreren Schrauben drehen.

So haben wir gegen Spanien nicht Funken einer Chance

Denn mit einer Leistung, wie wir sie gegen Algerien gezeigt haben, haben wir gegen Spanien nicht den Funken einer Chance. Doch über allem bleibt die Hoffnung, dass in einem K.o.-Spiel bekanntlich immer alles möglich ist.