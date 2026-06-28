Polster: "War nix für schwache Nerven"

Über das Wunder von Kansas wird man am heimischen Fußball-Tisch noch lange reden.

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Der ORF-Kommentator hat es mit seinem "Bist du deppert"-Spruch auf den Punkt gebracht. Denn wenn Rangnick von Hollywood spricht, dachte ich mir, ich schaue den falschen Film. Da gehst du im entscheidenden Spiel mit 1:0 in Führung und bringst dich Fehler selbst um die Früchte der Arbeit. Das verstehe ich nicht.

So ein Spiel kostet viel Substanz

Ebenfalls unverständlich: Warum greifen wir nicht an, wenn sich der Gegner 20 Minuten den all zuspielt und versuche ihn weg aus unserer Hälfte zu halten. Das war schon sehr fahrlässig. Dass wird am Ende doch alle zufrieden sind, ist tatsächlich ein Wunder. So ein Spiel kostet als Trainer extrem viel Substanz.

Am Ende zählt nur der Aufstieg

Bei aller Euphorie muss Rangnick seiner Mannschaft sagen: Wir müssen uns gegen Spanien in allen Bereichen verbessern. Am Ende zählen im Fußball nur die Zahlen: Wir haben Platz zwei geholt und sind weiter. Aber, Burschen: Dieses Spiel war echt nix für schwache Nerven!