Lewandowski & Ronaldo im Duell der Tor-Giganten

Am Samstag (20.45 Uhr, live DAZN) ist Portugal im Rahmen der Nations League bei Polen zu Gast.

"Rekorde kommen von selbst. Ich breche keine Rekorde. Rekorde sind das, was mich verfolgt", erklärte Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo Anfang September, nachdem er das 900. Tor seiner Karriere erzielt hatte. Der 39-Jährige schrieb an diesem Abend in der Nations-League-Partie gegen Kroatien (2:1) Geschichte, hatte dabei bereits den nächsten Rekord im Visier: "Ich will 1000 Tore erreichen."

Lewandowski zurzeit in Top-Form bei Barcelona

Die nächste Möglichkeit, seinem neuen Ziel näher zu kommen, bietet sich dem Portugiesen im Nations-League-Duell mit Polen am Samstag (20.45 Uhr, live DAZN) an. Die Gastgeber haben allerdings ihre eigene Tormaschine in den Reihen stehen: Robert Lewandowski. Mit 83 Treffern in 152 Spielen ist Polens Kapitän Rekordtorschütze und -spieler der Weiß-Roten. Der 36-Jährige kann dem um drei Jahre älteren Ronaldo und dessen 132 Portugal-Toren bei 214 Einsätzen allerdings nicht das Wasser reichen.

Dennoch ist der Star-Stürmer in Top-Form, wie er zurzeit beim FC Barcelona unter Beweis stellt. Zuletzt begeisterte Lewandowski mit einem Hattrick im Liga-Spiel gegen Deportivo Alaves (3:0). In der Gruppe 1 der Nations League A befinden sich die Polen, nach den Duellen mit Schottland (3:2) und Kroatien (0:1) auf Platz drei, während die Portugiesen von der Spitze lachen.