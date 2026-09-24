Großschartner verlängert! Österreicher unterschreibt bis 2028 bei Pogacar-Team UAE

Top-News für Österreichs Radsport: Felix Großschartner verlängert seinen Vertrag beim Elite-Rennstall UAE Team Emirates vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Ende 2028.

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Der Oberösterreicher Felix Großschartner bleibt eine feste Größe in der absolute Weltspitze des Radsports. Das Spitzenteam UAE Team Emirates gab am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 32-jährigen Allrounder bis Ende 2028 bekannt. Großschartner steht bereits seit 2023 bei der Equipe unter Vertrag und hat sich in den vergangenen Jahren als unverzichtbarer Edelhelfer für Ausnahmekönner Tadej Pogacar etabliert. So begleitete der berg- und zeitfahrstarke Österreicher den slowenischen Star-Rader erst in dieser Saison zu dessen fünftem Gesamtsieg bei der Tour de France.

Edelhelfer Großschartner im UAE Team Emirates langfristig gebunden

Mit der Unterschrift folgt Großschartner dem Trend der langfristigen Bindungen bei der Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der derzeit verletzte Kapitän Tadej Pogacar verlängerte unlängst sogar bis 2032, während auch Jungstar Isaac del Toro bis 2031 beim Rennstall unter Vertrag steht. Das Team setzt damit weiterhin auf eine eingespielte Achse aus Topstars und erstklassigen Helfern für die großen Landesrundfahrten.

Straßen-WM in Kanada als nächstes großes Ziel

Bereits am kommenden Sonntag steht für den 32-jährigen Oberösterreicher das nächste Highlight auf dem Programm. Großschartner geht gemeinsam mit seinem UAE-Teamkollegen Del Toro beim WM-Straßenrennen in Kanada an den Start. Titelverteidiger Pogacar muss bei den Weltmeisterschaften allerdings passen: Der Slowene fehlt verletzungsbedingt nach den Folgen seines schweren Sturzes bei der Vuelta a España.