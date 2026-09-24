Aufregung um Sicherheits-kontrollen

Viele Fans auf der Linzer Gugl versäumten Anfangsphase.

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Obwohl das Länderspiel gegen Israel ausverkauft war, gab's beim Anpfiff um 20.45 Uhr viele freie Plätze. Der Grund: Lange Warteschlangen wegen der Sicherheitskontrollen.

Kontrollen wegen Hochrisikospiel

© Zeidler-Künz

Wegen zweier angekündigter Palästina-Demos war die Polizei schon lange vor Anpfiff alarmiert gewesen.

Beim Spiel selbst dauerten die gewissenhaften Kontrollen länger als normal. So fanden viele der rund 18.000 Fans nicht rechtzeitig Einlass.

Als Romano Schmid kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0-Tor schoss, sollten aber alle zu ihren Plätzen gefunden haben.