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In Handschellen

Schauspielerin Susan Sarandon festgenommen

SR
von
© WireImage
Kurz vor der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei den Vereinten Nationen ist es in New York zu einem großen Protest gekommen. Mittendrin: Hollywood-Star Susan Sarandon – sie wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt.
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Videos von der Demonstration zeigen eine große Menschenmenge, die gegen Netanyahu protestierte. Auch Sarandon war unter den Aktivisten.

Die Demonstranten skandierten unter anderem: "Netanyahu, du kannst dich nicht verstecken!" Viele Teilnehmer hielten rote Banner hoch. Sarandon und andere Aktivisten trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Fund people not bombs".

© Anadolu via Getty Images

Schließlich wurde die Schauspielerin von Polizisten abgeführt und in Handschellen gelegt.

Auch Hannah Einbinder festgenommen

Sarandon war nicht der einzige Hollywood-Star, der von der Polizei festgesetzt wurde. Auch "Hacks"-Schauspielerin Hannah Einbinder wurde abgeführt.

Dabei rief sie unter anderem: "Free Palestine! Schafft Netanyahu raus aus New York!".

Weitere Prominente unterstützten die Demonstration. "The Umbrella Academy"-Star Elliot Page wurde ebenfalls inmitten der Menge gesehen. Er saß bei den Demonstranten und hielt ein Banner hoch.

Hunderte demonstrieren vor Netanyahu-Rede

Die Proteste fanden vor Netanyahus Auftritt bei der UN-Generalversammlung statt. Hunderte Menschen versammelten sich in New York, mehrere Straßen mussten deshalb gesperrt werden.

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Die Demonstranten richteten sich mit ihren Protesten gegen Israels Regierungschef und den Krieg im Nahen Osten. Sarandon und die anderen festgesetzten Aktivisten wurden während der Demonstration von der Polizei abgeführt.

Wer ist Susan Sarandon?

Susan Sarandon gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Große Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch "The Rocky Horror Picture Show", "Thelma & Louise" und "Bull Durham".

© Getty Images

Für ihre Rolle in "Dead Man Walking" gewann sie 1996 den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

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