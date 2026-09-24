"Hab’s nicht verdient": Brad Pitt überrascht mit Geständnis

Hunderte Fans warten vor einem Hotel in San Sebastián auf einen Blick auf Brad Pitt. Doch im Interview mit der BILD sorgt der Hollywood-Star mit einem ganz anderen Thema für Aufsehen – und wird plötzlich emotional.

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Als Brad Pitt über seine Hunde spricht, wird der sonst so lässige Hollywood-Star nachdenklich. Er erzählt von den Momenten, in denen man erschöpft nach Hause kommt und trotzdem begeistert von seinem Hund empfangen wird.

"Dann steht dein Hund da, macht seinen kleinen Freudentanz und ist so glücklich, dich zu sehen", erzählt Pitt. Und genau dann denke er: "Das habe ich eigentlich gar nicht verdient."

Für den 62-Jährigen sind Hunde weit mehr als Haustiere. "Unsere Hunde sind Geschenke", sagt er. Sie würden bedingungslos lieben, Freude schenken und dafür sorgen, dass Menschen weniger allein sind.

Sein Film brachte ihn zum Weinen

Auch sein neuer Film "Eiserne Wildnis – Heart of the Beast" hat viel mit Pitts Liebe zu Hunden zu tun. Darin spielt er den traumatisierten Ex-Elitesoldaten James Belmont, der nach einem Absturz in Alaska gemeinsam mit seinem ehemaligen Kampfhund Odin ums Überleben kämpft.

Schon beim Lesen des Drehbuchs musste Pitt weinen. Er habe es sogar zweimal gelesen, um sicherzugehen, dass ihn die Geschichte wirklich so stark berührt.

Für ihn ist der Film mehr als eine Überlebensgeschichte: "Darunter ist es eine Liebesgeschichte zwischen diesem Mann und seinem Hund."

Hunde begleiten ihn seit seiner Kindheit

Pitts Liebe zu Vierbeinern reicht bis in seine Kindheit zurück. Sein erster Hund hieß Quiche Lorraine – benannt nach einem Song der Band The B-52’s.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm auch ein späterer Hund, der ihn während einer schwierigen Phase begleitete. "Allein, dass er da war, bedeutete mir unglaublich viel", erzählt Pitt.

Freundin Ines ist immer an seiner Seite

Bei wichtigen Reisen wird Pitt inzwischen häufig von seiner Partnerin Ines de Ramon (33) begleitet. Seit rund vier Jahren sind die beiden zusammen.

Auch abseits des Rampenlichts hält Pitt seinen engen Kreis klein. Seine langjährige Managerin Cynthia Pett-Dante begleitet ihn seit Jahrzehnten, Visagistin Jean Black kennt er seit den 1990er-Jahren.

Brad Pitt mit seiner langjährigen Partnerin Ines de Ramon. © JB Lacroix

Draußen warten währenddessen weiterhin die Fans auf einen kurzen Blick auf den Hollywood-Star. Drinnen spricht Brad Pitt über das, was ihm offenbar besonders wichtig ist: Menschen – und Hunde, die ihn einfach nur lieben, weil er da ist.