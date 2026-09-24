Schusswaffe? Israels kuriose Rote Karte

Israels Sayed Abu Farkhi sah im Spiel gegen Österreich ein der kuriosesten gelbroten Karten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es stand 1:0 für das ÖFB-Team, als ein abgefälschter Ball zu Farkhi sprang, der soliden einköpfte.

Der Israeli-Stürmer drehte sofort zum Torjubel in Richtung der eigenen Fan-Tribüne ab. Der 20-Jährige schnappte sich die Eckfahne und hielt sie wie eine Mischung aus Billard-Köö und Schusswaffe.

Farkhis Torjubel © GEPA pictures

Er machte eine Billard-Bewegung, aber da griff sich bulgarische Schiedsrichter Georgi Kabakov schon in die Tasche und zückte die gelbe Karte. Allerdings war es schon die zweite von Farkhi, der das Feld damit ungläubig verlassen musste.