oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Gegen ÖFB-Team

Schusswaffe? Israels kuriose Rote Karte

SR
von
Ein israelischer Fußballspieler jubelt nach einem Tor im Nations-League-Spiel gegen Österreich.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Israels Sayed Abu Farkhi sah im Spiel gegen Österreich ein der kuriosesten gelbroten Karten.
OE24 auf Google bevorzugen

Es stand 1:0 für das ÖFB-Team, als ein abgefälschter Ball zu Farkhi sprang, der soliden einköpfte.

Auch interessant

Aufregung um Sicherheits-kontrollen

Schock um Neo-Kapitän Gregoritsch

Europas Top-Ligen formieren sich gegen Infantino

Der Israeli-Stürmer drehte sofort zum Torjubel in Richtung der eigenen Fan-Tribüne ab. Der 20-Jährige schnappte sich die Eckfahne und hielt sie wie eine Mischung aus Billard-Köö und Schusswaffe.

LINZ,AUSTRIA,24.SEP.26 - SOCCER - UEFA Nations League, group stage, OEFB international match, Austria vs Israel. Image shows the rejoicing of Saied Abu Farchi (ISR). Photo: GEPA pictures/ Christian Moser
Farkhis Torjubel © GEPA pictures

Er machte eine Billard-Bewegung, aber da griff sich bulgarische Schiedsrichter Georgi Kabakov schon in die Tasche und zückte die gelbe Karte. Allerdings war es schon die zweite von Farkhi, der das Feld damit ungläubig verlassen musste.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gourmet-Tagebuch

Mwene & Kalajdzic führen ÖFB-Team zum 3:1-Sieg gegen Israel

Koller präsentiert neuen Team-Kader

Spätes Drama in Amsterdam: Gakpo klaut Klopp den Premierensieg – 1:1

VAR-Drama! Portugal schlägt Wales 1:0, Ronaldo-Tor aberkannt

Schüssel als neuer EU-Außenminister?

5 Lektionen von Oprah Winfrey

Schusswaffe? Israels kuriose Rote Karte

Aufregung um Sicherheits-kontrollen

Bode Millers Tochter ist ertrunken