Gegen ÖFB-Team
Schusswaffe? Israels kuriose Rote Karte
Es stand 1:0 für das ÖFB-Team, als ein abgefälschter Ball zu Farkhi sprang, der soliden einköpfte.
Auch interessant
Der Israeli-Stürmer drehte sofort zum Torjubel in Richtung der eigenen Fan-Tribüne ab. Der 20-Jährige schnappte sich die Eckfahne und hielt sie wie eine Mischung aus Billard-Köö und Schusswaffe.
Er machte eine Billard-Bewegung, aber da griff sich bulgarische Schiedsrichter Georgi Kabakov schon in die Tasche und zückte die gelbe Karte. Allerdings war es schon die zweite von Farkhi, der das Feld damit ungläubig verlassen musste.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden