Nach Autounfall: Junge (14) bekommt 65 Millionen

Er wollte mit seiner Mutter nur einen schönen Tag im Wasserpark verbringen. Auf dem Heimweg wurde die 32-Jährige bei einem schweren Unfall getötet. Jetzt hat ein Gericht ihrem Sohn eine Rekord-Entschädigung zugesprochen.

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Der Unfall ereignete sich am 8. August 2022 auf dem Interstate Highway 25 nahe Mead im US-Bundesstaat Colorado. Die damals 32-jährige Megan A. war mit ihrem zehnjährigen Sohn Joe gegen 18 Uhr auf dem Weg nach Norden.

Die alleinerziehende Mutter hatte sich extra für den Tag freigenommen, um ihren Sohn mit einem Ausflug in den Wasserpark "Water World" zu überraschen.

Auf dem Rückweg fuhr zur selben Zeit der Trucker Darnell Y. mit einem Sattelzug in dieselbe Richtung. Auf dem Lkw war ein großer Kettenbagger geladen.

Als der Lkw eine Unterführung an der Weld County Road 34 passieren wollte, krachte der ausgefahrene Baggerarm gegen die Brücke.

Betonstück trifft Mutter

Durch den heftigen Aufprall löste sich ein großes Stück Beton und durchschlug die Windschutzscheibe des Autos.

Das Betonstück traf Megan A. am Kopf. Die Mutter starb noch an der Unfallstelle.

Ihr Sohn überlebte den Horror-Unfall mit leichten Verletzungen.

Trucker wurde verurteilt

Die anschließenden Ermittlungen der Colorado State Patrol ergaben, dass der Bagger unsachgemäß auf dem Sattelzug verladen worden war.

Darnell Y. wurde wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt. Im Januar 2024 wurde er zu vier Jahren Unterbringung in einer Einrichtung für betreute Resozialisierung sowie zu 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Sohn erhält 65 Millionen Dollar

Nun folgte das Urteil in einem Zivilverfahren. Eine Geschworenenjury im Larimer County sprach dem mittlerweile 14-jährigen Joe eine Entschädigung von 65 Millionen US-Dollar zu – umgerechnet rund 57 Millionen Euro.

Joe wird inzwischen von seinen Großeltern erzogen.

Nach Angaben des Anwalts des Jungen handelt es sich um das höchste Urteil, das jemals von einer Jury im Larimer County zugesprochen wurde. Gleichzeitig soll es das höchste Jury-Urteil in Colorado im Zusammenhang mit einem Lkw-Unfall sein.

Für Joe geht es dabei nicht nur um eine Rekordsumme: Mit dem Urteil wurde auch der Verlust seiner Mutter zum Gegenstand eines Gerichtsverfahrens. Sie starb, als er gerade einmal zehn Jahre alt war.