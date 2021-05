Glasner wechselt zu Eintracht Frankfurt

Oliver Glasner wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten von Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt.

Das Trainer-Karussell in Detuschland dreht sich weiter! Mittendrin: Die österreichischen Trainer-Exporte Oliver Glasner und Adi Hütter.

Wie der "kicker" berichtet, verlässt Oliver Glasner den Vfl Wolfsburg und erhält einen Dreijahresvertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2024. Er wird damit Nachfolger von Adi Hütter, der zu Borussia Mönchengladbach weiterwandert. Hütter hat mit Frankfurt Endrang fünf belegt und damit einen Platz in der Europa League geschafft. Der 51-Jährige hatte bereits Mitte April seinen Wechsel zu Gladbach bekanntgegeben.

Glasners Vertrag in Wolfsburg, der noch bis zum 30. Juni 2022 Gültigkeit hatte, wurde aufgelöst. Dem vorausgegangen waren harte Verhandlungen.

Glasner verzichtet auf Champions League

Glasner kam 2019 vom LASK zum Vfl und führte den Klub in seiner ersten Bundesliga-Saison auf den siebten Platz, scheiterte anschließend aber in den Play-offs zur Europa League an AEK Athen.

In der soeben beendeten Spielzeit 2020/21 übertraf er mit seinem Team die Erwartungen und kam mit den Wolfsburgern auf Platz 4 und damit in die Champions League. Er hatte den Job von Bruno Labbadia übernommen. Ein klares Bekenntnis zum Vfl hatte Glasner zuletzt wochenlang verweigert. Spekuliert wurde mehrfach über Zerwürfnisse mit Sportdirektor Jörg Schmadtke.