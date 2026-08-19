Konkretes Angebot: Transfer-Knall um David Alaba (34)

Der ÖFB-Kapitän könnte zu einem echten Top-Klub wechseln.

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Seit seinem Aus bei Real Madrid ist ÖFB-Kapitän David Alaba weiterhin ohne Verein. Nachdem sich Juventus Turin gegen den Österreicher entschied, könnte nun ein anderer Italien-Gigant zuschlagen: der AC Milan.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Milan will Alaba

Nach Informationen des italienischen Portals MilanNews24 bereiten die Rossoneri ein offizielles Angebot für Alaba vor. Demnach soll der Österreicher einen Einjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen erhalten.

Das Interesse des AC Milan ist nicht neu. Neo-Coach Rúben Amorim sucht nach erfahrenen Spielern, die die Defensive stabilisieren. Alaba wäre dabei ein idealer Kandidat. Das Angebot wäre für den ÖFB-Kapitän trotz kurzer Vertragslaufzeit sicherlich sehr reizvoll: Der AC Milan ist eine Top-Adresse im internationalen Fußball und spielt diese Saison auch international.

Entschieden ist allerdings noch nichts: Auch andere Märkte bleiben für Alaba ein Thema: Ein Wechsel in die Türkei oder die MLS ist nicht ganz vom Tisch. Für den ÖFB-Kapitän werden die kommenden Tage entscheidend.