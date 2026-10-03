"Katastrophal" - Rangnick schimpft vor Kosovo-Kracher

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist mit den Bedingungen vor dem Nations-League-Duell Österreichs im Kosovo alles andere als zufrieden.

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Besonders der Zustand des Rasens im Fadil-Vokrri-Stadion in Prishtina sorgt beim 67-Jährigen für Ärger.

"Katastrophaler Zustand"

"Der Platz ist in einem katastrophalen Zustand, ich habe selten international auf so einem schlechten Platz trainiert. Und morgen spielen wir hier", kritisierte Rangnick im ORF-Interview.

© GEPA pictures

Für den Teamchef könnte der Untergrund auch Einfluss auf die Spielweise beider Mannschaften haben. Österreich wolle erneut mit hoher Intensität auftreten und möglichst viele Bälle zurückerobern. "Bei diesen Verhältnissen wird es auch wichtig sein, entsprechend Torchancen herauszuspielen", erklärte Rangnick.

"Wird sich nicht viel ändern"

Dabei sieht er nicht nur Österreich im Nachteil. Auch der Kosovo müsse mit den schwierigen Bedingungen zurechtkommen. Gerade eine technisch starke Mannschaft dürfte unter dem schlechten Rasen leiden, meint der ÖFB-Coach: "Ich glaube auch, dass eine technisch versierte Mannschaft wie der Kosovo nicht gerne hier spielt."

Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung bis zum Anpfiff hat Rangnick allerdings nicht. "Bis morgen wird sich hier nicht viel ändern", sagte er. Immerhin sei er froh, dass Österreich nicht im November in Prishtina antreten müsse: "Aber es betrifft eben beide Teams."

Für Österreich geht es gegen den Kosovo um wichtige drei Punkte. Sollte das ÖFB-Team in Prishtina gewinnen, hat man beste Chancen auf den Aufstieg in die Liga A. Mit 7 Punkten aus drei Spielen führt Österreich die Tabelle bisher an.