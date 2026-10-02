Sarajevo verneigt sich vor Fußball-Ikone Dzeko

Ganz Bosnien steht Kopf! Am Freitag bekommt Edin Dzeko seinen großen Abschied: Gegen Schweden (20.45 Uhr/live DAZN) läuft der Torjäger zum letzten Mal im Nationaltrikot auf – und schon vor dem Anpfiff sorgt eine XXL-Ehrung in Sarajevo für Gänsehaut. Während ein ganzes Land seinem Fußball-Helden einen gebührenden Abschied bereitet, stellt sich in Österreich die Frage umso mehr: Wann bekommt Marko Arnautovic endlich seine große Bühne.

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In der Hauptstadt Sarajevo wurde ein Gebäude bei der berühmten Ewigen Flamme mit einem riesigen Trikot des Stürmerstars verhüllt. Darauf prangen seine legendäre Nummer 11, die Worte "Hvala, Dijamante!" („Danke, Diamant!“) und das heutige Datum: 2. Oktober 2026.

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19 Jahre, 73 Tore – jetzt ist Schluss!

Am heutigen Freitagabend (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) bestreitet der 40-Jährige gegen Schweden sein 152. Länderspiel – und zugleich sein letztes für die Nationalmannschaft. Nach fast zwei Jahrzehnten im Trikot seines Heimatlandes geht damit eine Ära zu Ende. Der bosnische Fußballverband hatte den Abschied bereits im September offiziell angekündigt.

Dzeko hinterlässt dabei Zahlen, die für sich sprechen: Mit bisher 151 Einsätzen und 73 Treffern ist er sowohl Rekordnationalspieler als auch Rekordtorschütze seines Landes. Seit seinem Debüt im Juni 2007 prägte der Angreifer die Auswahl wie kaum ein anderer. 2014 führte der Weg erstmals zu einer Weltmeisterschaft – ein historischer Meilenstein für Bosnien und Herzegowina. Auch bei der WM 2026 war Dzeko als Kapitän Teil der Mannschaft.

Großer Abschied mit Zeremonie & Drohnenshow

Der letzte Vorhang fällt im Bilino Polje in Zenica. Dort soll der langjährige Kapitän nach dem Duell mit Schweden offiziell verabschiedet werden. Geplant sind eine feierliche Zeremonie und eine Drohnenshow am Nachthimmel. Das Stadion ist ausverkauft, die Vorfreude auf einen emotionalen Fußballabend riesig.

Auch Dzeko selbst spürt, wie besonders dieser Moment ist. Bei einer Pressekonferenz gab er zu, dass der Abschied mit jedem näher rückenden Augenblick emotionaler werde. Gleichzeitig stellte er klar, dass für ihn bis zum Schlusspfiff auch das sportliche Ergebnis zählt.

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Und das Duell mit Schweden hat es durchaus in sich: In der Nations-League-Gruppe B4 liegen die Skandinavier nach zwei Siegen mit sechs Punkten vorne, Bosnien folgt mit vier Zählern. Für Dzeko geht es also nicht nur um einen würdigen Abschied, sondern auch um wichtige Punkte.

Wann kommt der Arnautovic-Abschied?

Doch an diesem Abend dürfte vor allem einer im Mittelpunkt stehen: ein Mann, der über Jahre Tore, Rekorde und unvergessliche Momente geliefert hat. Während zuletzt der Wirbel um Cristiano Ronaldo für Schlagzeilen sorgte, macht Bosnien vor, wie man eine Fußball-Ikone gebührend verabschiedet. In Österreich hingegen wartet Marko Arnautović noch immer auf seinen großen Moment – und das, obwohl das ÖFB-Team im Rahmen der Nations League bereits zwei Heimspiele bestritten hat. Kein XXL-Trikot, keine große Bühne, keine offizielle Verabschiedung.

Da stellt sich unweigerlich die Frage: Wo bleibt der gebührende Abschied für Österreichs Rekordteamspieler mit 137 Länderspielen und Rekordtorschützen mit 49 Toren? Während Dzeko in Zenica ein emotionaler letzter Auftritt bevorsteht und Sarajevo mit einem XXL-Trikot bereits ein weithin sichtbares Zeichen gesetzt hat, ist eine vergleichbare Ehrung für Arnautović in Österreich bislang ausgeblieben. Bosnien zeigt, wie es geht – wann zieht Österreich nach?