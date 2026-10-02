oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Kuriose Klausel

DFB-Debüt kostet FC Bayern Millionensumme

Phillip Platzer
von
Ein Torwart im gelben Trikot hält einen Fußball bei einem Spiel in einem Stadion.
© Getty Images
Das DFB-Debüt von Jonas Urbig in der Allianz Arena hat für den FC Bayern finanzielle Folgen. Durch den Länderspieleinsatz des Torhüters wird nun eine vertraglich vereinbarte Millionenzahlung fällig.
OE24 auf Google bevorzugen

Der erste Auftritt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft im eigenen Stadion kommt den FC Bayern teuer zu stehen. Nachdem Jonas Urbig am Donnerstag im Nations-League-Spiel gegen Serbien erstmals für Deutschland im Tor stand, muss der Rekordmeister eine vertraglich festgelegte Summe an den 1. FC Köln überweisen.

Auch interessant

Klopp jagt Revanche: DFB-Team fordert Leader Griechenland

Blitz erschlägt Urlauberin in Griechenland

Frische Kräfte gefordert! ÖFB-Elf jagt gegen Kosovo den nächsten Sieg

Klausel greift nach Länderspiel

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, werden für die Premiere des Keepers 1,2 Millionen Euro an die Domstadt fällig. Diese Regelung sei bereits beim Transfer des Torwarts an die Isar im Jahr 2025 vereinbart worden.

Millionenbetrag kann weiter steigen

Zusätzlich zur eigentlichen Ablösesumme von sieben Millionen Euro könnte der Gesamtbetrag durch die aktivierte Debüt-Klausel und weitere Bonuszahlungen auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen.

Zukunft als Neuer-Nachfolger geplant

Bei seinem Länderspieleinsatz gegen Serbien behielt der 23-jährige Euskirchener eine weiße Weste. Auch in München hat man große Pläne mit ihm: Angesichts des nahenden Karriereendes von Manuel Neuer soll Urbig beim FC Bayern künftig in die Fußstapfen des Star-Goalies treten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Weltmeister im Vormarsch! Spanien peilt gegen Tschechien den 3. Sieg an

Klopp jagt Revanche: DFB-Team fordert Leader Griechenland

DFB-Debüt kostet FC Bayern Millionensumme

Geldwäsche-Verdacht rund um Kylian Mbappe

Belgien will gegen die Türkei zurück auf die Siegerstraße

FIFA-Analyse: Das waren die Taktik-Trends der WM 2026

Fan-Protest nach Ronaldo-Abreise und Kritik an Jesus

Perfekter Start für Zidane? Frankreich jagt gegen Italien den nächsten Sieg

Tuchel unter Druck! Three Lions jagen in Kroatien wichtige Punkte

Frische Kräfte gefordert! ÖFB-Elf jagt gegen Kosovo den nächsten Sieg