Schlager in Rijeka!
Tuchel unter Druck! Three Lions jagen in Kroatien wichtige Punkte
Thomas Tuchel will in der UEFA Nations League weitere Pluspunkte als Nationalcoach von England sammeln. Am Samstag geht es für die "Three Lions" am 3. Spieltag in der Liga A (Gruppe 3) beim Auswärtsspiel in Rijeka darum, Platz zwei hinter Weltmeister Spanien abzusichern (18:00 Uhr/live auf DAZN, oe24-Liveticker).
Knapp vier Monate nach dem spektakulären 4:2-Erfolg bei der Weltmeisterschaft treffen die beiden Nationen erneut aufeinander. Trotz des Erreichens des WM-Halbfinales steht Tuchel auf der Insel unter Dauerbeobachtung, weshalb nach der 2:3-Auftaktpleite gegen Spanien und dem darauffolgenden 2:0-Sieg gegen Tschechien der nächste Dreier her muss.
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Die Kulisse im Stadion HNK Rijeka sorgt vor dem Anpfiff für Schlagzeilen. Das Spiel muss nach einer UEFA-Sanktion wegen Nazi-Gesten kroatischer Fans eigentlich ohne Zuschauer stattfinden. Der kroatische Verband nutzt jedoch eine Ausnahmeregelung: Das 8.200 Zuschauer fassende Stadion wird durch geladene Schulklassen und Begleitpersonen mehr als zur Hälfte gefüllt sein. Sportlich ist der Druck auf die Gastgeber unter Trainer Slaven Bilic nach der 1:4-Niederlage gegen Spanien ebenfalls hoch, auch wenn Kroatien auf heimischem Boden seit neun Pflichtspielen ungeschlagen ist.
Bellingham vor Rückkehr – Kroatien hofft auf Beljo
Personell darf sich Tuchel über die Rückkehr von Jordan Pickford ins Tor sowie die Startelf-Chance für Real-Star Jude Bellingham freuen. Aufseiten der Kroaten ruhen die Hoffnungen in der Offensive auf Dinamo-Zagreb-Stürmer Dion Beljo, der in den letzten vier Partien für Klub und Land fünf Treffer erzielte. Ob der 41-jährige Altstar Luka Modric von Beginn an auflaufen wird, ließ Coach Bilic bis zuletzt offen.
Mögliche Aufstellungen:
Kroatien: Livakovic – Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic – Modric, Kovacic, P. Sucic – Baturina, Beljo, Marco Pasalic
England: Pickford – Alexander-Arnold, Chalobah, Guehi, Hall – Anderson, Garner – Saka, Bellingham, Gordon – Kane
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