Schmilzt Antonellis Vorsprung in Sepang-Sauna?

Nach dem 5. Platz in Baku kommt WM-Dominator Kimi Antonelli auch in Malaysia nur schwer in Fahrt. Das Qualifying für den "Frühstücks-GP" steigt am Samstag um 10 Uhr MESZ, ServusTV ist live dabei.

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Während Red-Bull-Star Max Verstappen, 2017 letzter Sieger in Sepang, im 1. Training für den Malaysia-GP (Sonntag, 9.00 Uhr/live ServusTV & Sky) mit Bestzeit dort fortsetzte, wo er vor neun Jahren aufgehört hatte und Charles Leclerc (Ferrari) am Nachmittag Schnellster war, hatte WM-Leader Kimi Antonelli seine Probleme.

Antonelli nicht in Top 3

Der Mercedes-Pilot schaffte es in der "Sepang-Sauna" auch im 2. Freien Training nicht unter die Top 3. Nach Rang 5 im 1. Freien Training kam Antonelli im zweiten nicht über Platz 8 hinaus.

Verstappen hatte am Vormittag mit einer Rundenzeit von 1:37,520 Min. vor Antonellis zuletzt in Baku siegreichen Teamkollegen George Russell (+0,383 Sek.) dominiert. Der seit Mittwoch 29-jährige Holländer machte in Malaysia auch in den sogenannten Longruns den stärksten Eindruck.

"Ich will in diesem Jahr wenigstens ein Rennen gewinnen", meinte der viermalige Weltmeister, der sich diesen Wunsch am Sonntag erfüllen könnte.

Dritter war am Vormittag Verstappens Stallkollege Isack Hadjar vor Leclerc. Antonelli hatte eine Sekunde Rückstand. Diesen verringerte der Italiener im zweiten Training auf eine halbe Sekunde hinter Leclerc, für den Monegassen stand eine Zeit von 1:37,528 Min. zu Buche. Dahinter fanden sich Hadjar (+0,099 Sek.), Weltmeister Lando Norris (McLaren/+0,137) und Verstappen (+0,257) ein.

Für Russell, in der WM 66 Punkte hinter Antonelli, reichte es nur zu Platz 7 (+0,492) unmittelbar vor Antonelli. "Die Strecke ist sehr cool", funkte Russell während der ersten Runden begeistert an die Box. Allerdings nimmt der grobe Asphalt die Reifen besonders mit. Inwiefern das große Update-Paket für den Mercedes für Verbesserungen sorgt, muss sich noch zeigen.

Rennen heißt "Großer Preis von Bahrain in Malaysia"

Eine Untersuchung lief gegen Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton, der Gabriel Bortoleto (Audi) behinderte. Der Brite wurde nach der Trainingseinheit zur Rennkommission gebeten. Bortoleto musste sein Auto kurz vor Schluss wegen eines Defekts abstellen.

Das Rennen am Sonntag auf dem Kurs nahe Kuala Lumpur wurde nachträglich in den Kalender aufgenommen. Es geht offiziell um den Großen Preis von Bahrain, nachdem das Rennen dort sowie auch in Saudi-Arabien im April wegen des Iran-Kriegs abgesagt worden war. Von 1999 bis 2017 hatte Malaysia zum festen Rennprogramm der Motorsport-Königsklasse gehört.

Wirbelt Wetterchaos alles durcheinander?

Am Freitag blieb es während der Trainingsrunden noch trocken. Das heißt auch, dass den Teams Daten und Erfahrung mit den Regenreifen fehlen, sollte es am Samstag oder Sonntag die berüchtigten Niederschläge in Sepang geben. Die klimatischen Bedingungen mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad kombiniert mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit sind für die Fahrer aber auch so eine große Herausforderung.