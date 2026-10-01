Sepang-Comeback: Verstappen hat ein Ass im Ärmel

Für viele F1-Stars ist Sepang komplettes Neuland. Max Verstappen dagegen kehrt an einen Ort zurück, an dem er schon einmal triumphierte.

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Die Formel 1 kehrt nach neun Jahren nach Malaysia zurück. Beim Grand Prix in Sepang am Sonntag (9 Uhr, ServusTV, im Sport24-Liveticker) wartet auf einen Großteil des Fahrerfeldes eine völlig neue Herausforderung. Mehr als die Hälfte der aktuellen Piloten ist dort noch nie ein Formel-1-Rennen gefahren.

Max Verstappen gehört zur anderen Hälfte – und besitzt nicht nur Erfahrung auf dem Sepang International Circuit. Der Niederländer weiß bereits, wie man dort gewinnt.

Verstappen siegte schon mit 20 Jahren

2017 feierte Verstappen in Malaysia einen seiner frühen großen Formel-1-Triumphe. Nur einen Tag nach seinem 20. Geburtstag schnappte sich der damalige Red-Bull-Youngster den Sieg.

Verstappen ging damals in der vierten Runde an Lewis Hamilton vorbei und ließ sich die Führung anschließend nicht mehr nehmen. Es war erst sein zweiter Grand-Prix-Sieg.

Danach verschwand Malaysia aus dem Formel-1-Kalender.

Neun Jahre später kommt Verstappen nun als mehrfacher Weltmeister zurück – während zahlreiche Fahrer den Kurs erstmals unter Rennbedingungen in einem Formel-1-Auto kennenlernen müssen.

Halbes F1-Feld betritt Neuland

Nur zehn der 22 aktuellen Fahrer haben bereits einen Formel-1-Grand-Prix in Sepang bestritten. Damit könnte Streckenkenntnis an einem ohnehin anspruchsvollen Wochenende zum Faktor werden.

Denn Sepang verlangt den Fahrern einiges ab. Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit sorgen für extreme körperliche Belastung, gleichzeitig drohen am Wochenende Regenschauer.

Die FIA hat wegen der erwarteten Bedingungen bereits einen "Heat Hazard" ausgerufen. Zusätzlich wird wegen des Rauchs von Waldbränden in Indonesien die Luftqualität beobachtet.

Verstappens besondere Rückkehr

Für Verstappen schließt sich damit ein Kreis. Als die Formel 1 zuletzt in Malaysia fuhr, war er gerade 20 Jahre alt und hatte zwei Grand-Prix-Siege auf seinem Konto.

Jetzt kehrt er neun Jahre später als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Fahrer des Feldes zurück.

Und während viele seiner Konkurrenten Sepang erst kennenlernen müssen, hat Verstappen dort bereits die wichtigste Erfahrung gemacht: wie man gewinnt.