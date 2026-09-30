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Red Bull Ring

Mateschitz investiert 25 Mio. Euro in Spielberg

Ein Mann mit Sonnenbrille steht vor einer überdachten Tribüne am Red Bull Ring.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Die Arbeiten am Bauprojekt haben unmittelbar nach dem MotoGP-Wochenende begonnen.
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Hauptaugenmerk des Großprojekts von Red-Bull-Eigentürmer Mark Mateschitz liegt auf einer umfassenden Erweiterung des Boxengebäudes. Über dem bestehenden ersten Obergeschoß entsteht auf einer Länge von etwa 250 Metern eine überdachte und voll verglaste Dachterrasse. Damit schafft die Rennstrecke eine dauerhafte Lösung für den VIP-Bereich: Die bisher bei Großveranstaltungen temporär installierten Festzelte gehören damit der Vergangenheit an und wurden bereits veräußert.

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7.000 Quadratmeter Fläche

Das neue Geschoss bietet auf über 7.000 Quadratmetern Fläche künftig nicht nur Platz für Ehrengäste bei Rennwochenenden, sondern soll auch abseits des Motorsport-Kalenders – etwa für Messen, Tagungen und Großpräsentationen – genutzt werden.

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Fertigstellung bis Juli 2027

Die Erweiterung steht in direktem Zusammenhang mit der langfristigen Vertragsverlängerung mit Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media. Im Sommer 2025 wurde vereinbart, dass der Große Preis von Österreich mindestens bis zum Jahr 2041 im Murtal ausgetragen wird. Teil der Vereinbarung ist die kontinuierliche Modernisierung und Anpassung der bestehenden Streckeninfrastruktur.

Die Fertigstellung des Ausbaus ist bis zum Formel-1-Wochenende im Juli 2027 angesetzt

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