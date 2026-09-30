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Ferrari-Talent kommt

Hammer: Formel-1-Star verlässt Haas-Team

Für Esteban Ocon endet das Kapitel Haas nach dieser Saison.
© LAT Images
Paukenschlag vor dem Grand Prix in Malaysia: Die Zeit von Esteban Ocon beim Formel-1-Team Haas ist nach dieser Saison vorbei.
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Teamchef Ayao Komatsu bestätigte, dass sich die Wege mit dem Franzosen zum Saisonende trennen. Damit ist gleichzeitig ein Cockpit für 2027 frei – und ein Name wird bereits besonders heiß gehandelt.

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F2-Youngster als Nachfolger gehandelt

Der mögliche Nachfolger kommt aus dem Ferrari-Nachwuchs: Rafael Camara gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Platz bei Haas. Der erst 21-jährige Brasilianer sorgt derzeit in der Formel 2 für Aufsehen und führt die Gesamtwertung an. Für Haas wäre Camara zudem kein völlig unbekanntes Gesicht, schließlich arbeitet der US-Rennstall technisch mit Ferrari zusammen.

Neben Camara steht beim Team aktuell Oliver Bearman unter Vertrag. Der Engländer wäre damit der zweite Fahrer, sollte Haas tatsächlich auf das junge Ferrari-Talent setzen.

Für Ocon endet damit ein Kapitel, das deutlich anders verlaufen ist als erhofft. Der 30-Jährige wechselte 2025 von Alpine zu Haas und sammelte in seiner ersten Saison immerhin 38 Punkte. In diesem Jahr läuft es allerdings ernüchternd: Bislang stehen lediglich sieben Zähler zu Buche.

Zukunft offen - Red Bull noch auf der Suche

Ocon selbst verabschiedet sich trotz der schwierigen Saison mit erhobenem Haupt. "Ich verlasse dieses Projekt mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf meine Leistungen", erklärte der Franzose. Dabei verwies er auch auf schwierige Umstände und Faktoren, auf die er keinen Einfluss gehabt habe. Wohin seine Reise nach dem Haas-Aus geht, ließ der 30-Jährige offen.

Und die Cockpit-Suche in der Formel 1 ist damit endgültig eröffnet. Neben den beiden Haas-Plätzen für 2027 ist derzeit auch bei den Racing Bulls noch nicht alles entschieden. Für Ocon könnte sich damit noch eine neue Tür öffnen – während Ferrari-Talent Camara bereits auf seinen großen Sprung lauert.

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