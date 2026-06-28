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Wollte nur helfen

Missbrauchsfalle: Rentnerin lockt junge Frau in Wohnung

© Getty Images
Eine hilfsbereite Geste endete für eine Frau in Frankreich in einem Albtraum: Eine ältere Dame bat die Passantin in der Stadt Pantin bei Paris, ihr beim Tragen ihrer Einkäufe zu helfen. Wenig später soll die Frau in der Wohnung der Seniorin Opfer eines schweren Sexualdelikts geworden sein.
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Wie französische Medien berichten, wurde die Frau von der Seniorin gebeten, die Einkaufstaschen in den siebten Stock zu tragen. In der Wohnung soll dann der Sohn der Rentnerin auf die junge Frau gewartet haben. Französische Ermittler nahmen sowohl die Mutter als auch ihren Sohn fest. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Behörden davon aus, dass die Seniorin die Passantin bewusst in die Wohnung gelockt haben könnte.

Opfer gelang die Flucht

Nach der Tat soll die Frau gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten worden sein. Schließlich gelang ihr jedoch die Flucht: Über einen Balkon erreichte sie eine andere Wohnung im Gebäude und bat dort einen Bewohner um Hilfe.

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Die Polizei wurde alarmiert und leitete Ermittlungen ein.

Fall beschäftigt die Ermittler

Der Fall wurde unter anderem von der französischen Polizeigewerkschafterin Linda Kebbab via X öffentlich gemacht. Französische Behörden bestätigten inzwischen die Festnahmen von Mutter und Sohn. Laut Medienberichten ist der Mann den Behörden bereits wegen früherer Gewalt- und Sexualdelikte bekannt.

Ermittler prüfen mögliche frühere Fälle

Besonders brisant: Medienberichten zufolge soll die Polizei bereits vor mehr als 20 Jahren wegen eines ähnlichen Verdachts gegen Mutter und Sohn ermittelt haben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und möglichen weiteren Taten dauern an.

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