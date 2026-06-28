4.800 Euro: Wird Italien-Urlaub jetzt unbezahlbar?

Bella Italia bleibt eines unserer absoluten Lieblings-Urlaubsländer. Doch wer heuer nach Italien reist, muss für Hotels und Fähren wegen der enormen Nachfrage oft deutlich tiefer in die Tasche greifen.

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Der Grund für die explodierenden Kosten ist ein echter Nah-Tourismus-Boom, von dem Experten laut ORF sprechen. Geopolitische Krisen sorgen dafür, dass viele Urlauber auf Fernreisen verzichten und stattdessen Ziele in Europa bevorzugen. Die hohe Nachfrage treibt nun die Preise nach oben. Besonders tief müssen Urlauber auf Sardinien in die Tasche greifen. Dort kann eine Urlaubswoche für eine Familie laut Berichten bis zu 4.800 Euro kosten, heißt es beim ORF. In den oberösterreichischen Reisebüros hält sich der Preisanstieg bei Hotels bisher zwar noch in Grenzen.

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Trend in Richtung Italien

Einen klaren Trend gibt es laut Felix König, Sprecher der oberösterreichischen Reisebüros, dennoch: Immer mehr Urlauber entscheiden sich statt für Kroatien für Italien, das sagt er im ORF. Der Grund dafür sind die gestiegenen Nebenkosten in Kroatien. Vor allem Essen und Trinken seien dort in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.

Essen im Vergleich günstiger

In Italien könne man dagegen vielerorts noch günstiger essen gehen als etwa in Österreich, erklärt König gegenüber dem ORF Oberösterreich. Dadurch bleibt das Nachbarland trotz der höheren Kosten für die Unterkunft und die Anreise weiterhin für viele Österreicherinnen und Österreicher die erste Wahl für die Ferien.