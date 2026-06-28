Business
TV
E-Paper
Business

Preis-Explosion

4.800 Euro: Wird Italien-Urlaub jetzt unbezahlbar?

Gut besuchter Sandstrand mit bunten Sonnenschirmen, Badegästen und grün bewachsenen Felsen dahinter.
© REDA/Universal Images Group via
Bella Italia bleibt eines unserer absoluten Lieblings-Urlaubsländer. Doch wer heuer nach Italien reist, muss für Hotels und Fähren wegen der enormen Nachfrage oft deutlich tiefer in die Tasche greifen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Grund für die explodierenden Kosten ist ein echter Nah-Tourismus-Boom, von dem Experten laut ORF sprechen. Geopolitische Krisen sorgen dafür, dass viele Urlauber auf Fernreisen verzichten und stattdessen Ziele in Europa bevorzugen. Die hohe Nachfrage treibt nun die Preise nach oben. Besonders tief müssen Urlauber auf Sardinien in die Tasche greifen. Dort kann eine Urlaubswoche für eine Familie laut Berichten bis zu 4.800 Euro kosten, heißt es beim ORF. In den oberösterreichischen Reisebüros hält sich der Preisanstieg bei Hotels bisher zwar noch in Grenzen.

Auch interessant

Hier fahren wegen Hitze keine Straßenbahnen

Horror-Nachricht: 1.000 Hitze-Tote in wenigen Tagen

Iran will alleinige Macht über die Straße von Hormuz

Zwei Frauen fotografieren sich im gelben Oldtimer, Positano und Meer im Hintergrund.
© Getty Images

Trend in Richtung Italien

Einen klaren Trend gibt es laut Felix König, Sprecher der oberösterreichischen Reisebüros, dennoch: Immer mehr Urlauber entscheiden sich statt für Kroatien für Italien, das sagt er im ORF. Der Grund dafür sind die gestiegenen Nebenkosten in Kroatien. Vor allem Essen und Trinken seien dort in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden.

Essen im Vergleich günstiger

In Italien könne man dagegen vielerorts noch günstiger essen gehen als etwa in Österreich, erklärt König gegenüber dem ORF Oberösterreich. Dadurch bleibt das Nachbarland trotz der höheren Kosten für die Unterkunft und die Anreise weiterhin für viele Österreicherinnen und Österreicher die erste Wahl für die Ferien.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

In diesen Urlaubsländern tanken Sie am billigsten

VW will eine Marke und jedes 2. Modell streichen

4.800 Euro: Wird Italien-Urlaub jetzt unbezahlbar?

Neue Ermittlungen gegen Benko eröffnet

Das ändert sich ab Juli für alle Menschen in Österreich

Streit um Wasser: Ärger für Red Bull in Deutschland

Raiffeisen-Störung: Probleme bei Kartenzahlungen

Rohöl bricht heftig ein: Sprit und Heizöl im Juli vor Preis-Rätsel

Teurere Kreuzfahrten: Das kostet das Trinkgeld an Bord

Musks SpaceX auf Börsen-JoJo-Fahrt