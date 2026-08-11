Millionen-Pleite in der Steiermark – Öl-Firma insolvent

Erst im März gerettet, jetzt wieder im Konkurs: Der steirische Öl-Ausstatter TDE rutscht erneut ab.

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Die im Bereich Öl- und Gasbohr-Operationen tätige TDE Equipment and Manufactoring GmbH im obersteirischen Niklasdorf ist erneut insolvent. Nach einem Gläubigerantrag wurde über das Unternehmen ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag mitteilte. Ein Überblick über das Vermögen müsse erst geschaffen werden.

Im Oktober 2025 hatte die Firma mit damals 22 Beschäftigten bereits ein erstes Mal ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben beantragt. Laut AKV sei den Gläubigern ein 20-prozentiger Sanierungsplan in Form einer Barquote ausbezahlt und das Verfahren heuer im März beendet worden. Inzwischen sei der Unternehmensgegenstand auf den Bereich Forschung eingeschränkt worden (zuvor: Forschung, Herstellung und Entwicklung von Geräten und Komponenten für die Erdölindustrie) und die Zahl der Beschäftigten von 22 auf 11 reduziert worden.

Wie der AKV weiter schreibt, folgte im April 2026 aber bereits die Insolvenz der Alleingesellschafterin TDE Digital GmbH. Hier sei ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden und aktuell weiter anhängig. Auch über das Vermögen zwei weiterer Konzerngesellschaften (TDE Thonhauser Data Engineering GmbH und TDE Energy GmbH) sei im April ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Von den drei Pleiten im April seien insgesamt 54 Dienstnehmer betroffen. Die Verbindlichkeiten ohne Konzernverbindlichkeiten betrugen den Angaben zufolge rund 9,5 Mio. Euro.