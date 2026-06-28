Neues Leben für Zuckerfabrik in Leopoldsdorf

Agrana verkauft Teile des ehemaligen Zuckerfabrik-Geländes in Leopoldsdorf im Marchfeld an die PCS Holding des Schweizer Unternehmers Peter Spuhler.

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Das rund 50 Hektar große Areal wurde in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vertraglich besiegelt.

Mikl-Leitner. „Vor etwas mehr als einem Jahr war die Verunsicherung in der Region nach dem Ende der Zuckerproduktion groß. Heute sehen wir, wie daraus Schritt für Schritt neue Zuversicht entsteht. Für die Region entstehen Wertschöpfung und Arbeitsplätze direkt vor der Haustüre."

Züge. Ein Teil des Areals ist bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet. Dort werden unter anderem Westbahn-Hochgeschwindigkeitszüge gewartet und ÖBB-Doppelstockzüge auf Typentests vorbereitet. Agrana-CEO Büttner: „Wir begrüßen, dass wir mit Peter Spuhler einen Eigentümer gefunden haben, der nachhaltige Standortentwicklung als Ziel teilt."

Zukunft. Agrana führt den Standort Leopoldsdorf weiterhin als Zucker-Logistikhub.