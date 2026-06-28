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Naturschauspiel

Sonnenaufgang am Schneeberg

Sonnenuntergang am Schneeberg mit einer Bahn und Blick auf Berge und Wiesen im Vordergrund.
© NÖVOG
Von 3. Juli bis 28. August bringt die Schneebergbahn jeden Freitag bereits ab 4 Uhr früh ihre Gäste auf den Hochschneeberg – noch vor der Morgendämmerung.
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Nach dem Sonnenaufgang mit Panoramablick ins Wiener Becken bis in die Pannonische Tiefebene wartet bei der Station Baumgartner ein Bergfrühstück.

Landbauer. „Der Sonnenaufgang am Schneeberg ist ein außergewöhnliches Naturerlebnis mit einzigartiger Stimmung und fantastischem Panorama. Mit einem Besuch der Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert, sowie zahlreichen Wanderrouten ist ein entschleunigter Start in den Tag garantiert."

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Ticket. Das Alpine-Sunrise-Paket inkludiert Berg- und Talfahrt sowie das Bergfrühstück – die Station Baumgartner ist wahlweise per Zug oder Wanderung erreichbar. Buchung bis spätestens einen Tag vor Abfahrt über schneebergbahn.at oder das Tourismusbüro in Puchberg. Gutscheine sind ebenfalls erhältlich.

Jubiläum. Am 12. Juli feiert die Pfarrgemeinde Puchberg das 125-jährige Bestehen der Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche. Um 11 Uhr beginnt der Festgottesdienst in der höchstgelegenen Kirche der Erzdiözese Wien, errichtet 1901 als Gedenkstätte für Kaiserin Elisabeth. Im Anschluss gibt es Frühschoppen mit Musik und Kulinarik.

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