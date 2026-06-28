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Bis Montagfrüh

Hier fahren wegen Hitze keine Straßenbahnen

© sxc
Die Fugenmasse verklebt Weichen und Schienen.
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Aufgrund von Hitzeschäden fahren in der ostdeutschen Metropole Leipzig bis Montag keine Straßenbahnen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stellen den Straßenbahnverkehr wegen Hitzeschäden an Schienen und Weichen bis Montag um 3.30 Uhr ein, wie das Unternehmen mitteilte. Zunächst hatten die LVB den Betrieb nur bis in die Nacht auf Sonntag eingestellt, der Zeitraum wurde jetzt verlängert.

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Die hohen Temperaturen sorgten demnach an vielen Stellen im Netz dafür, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton in Weichen und Schienen lief und dort verklumpte. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb sei derzeit nicht möglich, hieß es.

Von der Einstellung sind sämtliche Straßenbahnlinien in der sächsischen Stadt betroffen. Busse sollen so weit wie möglich planmäßig fahren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren.

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