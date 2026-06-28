In Frankreich
Horror-Nachricht: 1.000 Hitze-Tote in wenigen Tagen
Am heutigen Sonntag entspannt sich die Lage in Frankreich zum Glück wieder etwas, da die Temperaturen nach elf Tagen mit außergewöhnlicher Hitze und mehr als 40 Grad in vielen Teilen des Landes gesunken sind. Zuvor war die Belastung enorm. Wie die Gesundheitsbehörde Santé publique France mitteilte, sind vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren betroffen.
Die Schock-Nachricht: Frankreich hat seit Mittwoch 1.000 zusätzliche Todesfälle zu verzeichnen - im Vergleich zu den Vormonaten.
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Opfer in eigenen Wohnungen
Die meisten zusätzlichen Todesfälle wurden in den eigenen vier Wänden verzeichnet. Besonders stark betroffen war die Region Île-de-France, zu der auch Paris gehört. Viele Menschen starben demnach isoliert in ihren Wohnungen.
Aufruf zu mehr Solidarität
Die Gesundheitsbehörde betonte: "Dies sei eine Erinnerung daran, wie wichtig Solidarität gegenüber denjenigen Menschen sei, die isoliert lebten oder in tiefer Einsamkeit, auch in urbanen Regionen." Nicht nur Frankreich, sondern weite Teile Europas leiden derzeit unter der Hitzewelle.
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