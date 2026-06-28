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Familienfest

Goldrausch in der Family City: 2.000-Euro-Nugget-Gewinn

Vier Personen, darunter ein Kind, posieren fröhlich im Freien mit einem Blumenstrauß.
© Hiller Communications
Bei der ersten Goldgräber-Aktion der Family City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf sicherte sich die Familie Fichtinger/Hochreiter aus Roggendorf den Hauptgewinn: einen echten Goldnugget im Wert von 2.000 Euro.
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Aktion. Auf Merlin's Farm wurden 50 Parzellen à 2x2 Meter abgesteckt. Jede enthielt eine Schatzkiste mit Überraschungen - eine davon den begehrten Goldnugget. Die Tickets waren laut Geschäftsführer Roger Seunig binnen kürzester Zeit ausverkauft.

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Jubel. Thomas Fichtinger, Melanie Hochreiter und Sohn Marvin (9) konnten ihr Glück kaum fassen. 88.6-Moderator Mario Batka eröffnete die Aktion offiziell, schon nach wenigen Minuten wurden die ersten Kisten entdeckt.

Seunig. „Die Aktion war bewusst als ganzheitliches Familienerlebnis konzipiert, das weit über die reine Schatzsuche hinausgeht. Es war für alle Beteiligten ein unvergesslicher Tag."

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