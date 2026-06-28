Lipizzanergala
Spanische Hofreitschule glänzt vor Sommerpause mit Max Müller
Der Termin für die nächste Gala im kommenden Jahr steht bereits fest: Tickets für Samstag, 26. Juni 2027, sind ab sofort erhältlich. Zum Abschluss der aktuellen Saison zeigten die Lipizzaner mit ihren Bereiterinnen und Bereitern bereits zum 17. Mal klassische Reitkunst auf höchstem Niveau. Mit 2.000 Zuseherinnen und Zusehern war das Event in dieser einzigartigen Kulisse restlos ausverkauft. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte glücklich: "Die Lipizzanergala am Heldenberg ist jedes Jahr ein ganz besonderes Erlebnis und ein Höhepunkt im niederösterreichischen Kultursommer." Hofreitschule-Geschäftsführerin Mag. Alexandra Kaszay ergänzte, dass hinter den perfekten Vorführungen jahrelange Ausbildung und absolute Harmonie zwischen Mensch und Tier stecken.
Musikalische Premiere am Heldenberg
Schauspieler und Sänger Max Müller, vielen bekannt als "Michi Mohr" aus der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" sowie aus dem ORF-Format "Der Sagenjäger unterwegs", kehrte nach seinem Erfolg im Vorjahr zurück. Mit seinem warmen Bariton überzeugte er auf ganzer Linie. "Dieses Publikum begeistern zu dürfen, ist für mich ein großes Geschenk", freute sich Müller nach dem Auftritt.
Großer Promi-Auflauf
Neben der niederösterreichischen Landeshauptfrau ließen sich zahlreiche weitere prominente Gäste das kulturelle Highlight nicht entgehen. Unter den Zuschauern waren der Aufsichtsratsvorsitzender Michael Enzinger, und Vizekanzler a. D. Wolfgang Brandstetter. Auch Hausherrin Katherina Turnauer und TV-Talkerin Vera Russwurm genossen sichtlich beeindruckt die hohe Reitkunst. Für die erfolgreiche Organisation zeichneten die Heldenberg-Geschäftsführer Bürgermeisterin Irmtraud Traxler und Vizebürgermeister Wolfgang Garber verantwortlich.
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