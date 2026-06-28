Das Wunder von Horn

Pfarrer P. Clemens und sein Seelsorgeteam luden zum frühmorgendlichen Public Viewing in die Georgs-Kirche in Horn – und die Kirche platzte aus allen Nähten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der späte Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien bei der Fußball-WM in Amerika sorgte für Ekstase.

Wunder. Das 3:3 wurde prompt als „Wunder von Horn" bezeichnet. „Es war ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl und eine tolle Stimmung! Alle Emotionen hatten Platz – aber dem Ort entsprechend und respektvoll", so der Benediktinerpriester.

Eppensteiner. Sepp Eppensteiner, Vorsitzender der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten, schmunzelt: Der späte Ausgleich erinnere fast an einen Gottesbeweis – wobei Gott wohl in anderen Dimensionen denke, als dieser oder jener Nationalelf zu helfen. Das Spiel sei zwar nicht sehr ansehnlich gewesen, aber ein „denk- und merkwürdiges".

Der späte Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika erinnert fast einen Gottesbeweis. © Wolfgang Zarl

Fazit. Die schönen Emotionen, die Begeisterung, der Jubel – all das habe allen gut getan.