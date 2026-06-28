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Public Viewing

Das Wunder von Horn

Viele Menschen jubeln und applaudieren in einer Kirche, einige tragen Österreich-Fanartikel.
© Wolfgang Zarl
Pfarrer P. Clemens und sein Seelsorgeteam luden zum frühmorgendlichen Public Viewing in die Georgs-Kirche in Horn – und die Kirche platzte aus allen Nähten.
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Der späte Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien bei der Fußball-WM in Amerika sorgte für Ekstase.

Wunder. Das 3:3 wurde prompt als „Wunder von Horn" bezeichnet. „Es war ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl und eine tolle Stimmung! Alle Emotionen hatten Platz – aber dem Ort entsprechend und respektvoll", so der Benediktinerpriester.

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Eppensteiner. Sepp Eppensteiner, Vorsitzender der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten, schmunzelt: Der späte Ausgleich erinnere fast an einen Gottesbeweis – wobei Gott wohl in anderen Dimensionen denke, als dieser oder jener Nationalelf zu helfen. Das Spiel sei zwar nicht sehr ansehnlich gewesen, aber ein „denk- und merkwürdiges".

Menschen verfolgen ein Fußballspiel auf einer Großleinwand in einer Kirche von der Empore aus.
Der späte Ausgleich zum 3:3 gegen Algerien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika erinnert fast einen Gottesbeweis. © Wolfgang Zarl

Fazit. Die schönen Emotionen, die Begeisterung, der Jubel – all das habe allen gut getan.

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