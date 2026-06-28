Tech-Dating in Amstetten

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Rund 100 Schülerinnen aus fünf Schulen der Region nutzten das „Tech-Dating" in der Landesberufsschule Amstetten, um technische und handwerkliche Berufe hautnah kennenzulernen.

Immer mehr Mädchen wählen Lehrberufe

Sechs Unternehmen präsentierten sich beim Speed-Dating-Format.

Zahlen. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Derzeit entscheidet sich jedes dritte Mädchen für Lehrberufe wie Einzelhandel, Bürokauffrau oder Friseurin – aber nur drei von hundert wählen etwa eine Ausbildung in der Metalltechnik. Frauen in technischen Berufen ist kein Nice-to-have, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit."

Praxis. Bei einer Rätselrallye konnten die Schülerinnen aus Loosdorf, Ramingtal, Strengberg, Neuhofen/Ybbs und dem Yspertal Berufe ausprobieren und direkt mit Lehrlingen sprechen. Auch WKO und AMS NÖ informierten über Ausbildungswege.

Tradition. Seit 2013 wurden bereits 19 Tech-Datings an niederösterreichischen Landesberufsschulen veranstaltet. Teschl-Hofmeister: „Mädchen, die Technik wählen, wählen eine Zukunft voller Möglichkeiten."