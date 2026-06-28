Stromausfall in Klosterneuburg

In Klosterneuburg gab es gestern und gibt es derzeit einen Stromausfall. Gestern gab es in Kierling teilweise mehrere Stunden keinen Strom, heute ebenso.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Chaos. Seit gestern trifft ein massiver Stromausfall weite Teile von Klosterneuburg. Betroffen sind die Ortschaft Kierling, der Sudetendeutsche Platz, der Bereich rund um den Stadtplatz sowie die Weidlingerhauptstrasse 41-43.

Kierling. Bereits gestern mussten Bewohner stundenlang ohne Strom auskommen - die Unterbrechung dauerte mehrere Stunden.

Heute. Der Ausfall hält an. Laut Netzbetreiber begann die aktuelle Störung um 8:20 Uhr und betrifft Teile von Kierling, Klosterneuburg und Weidling.

Ärger auf FB in der Gruppe Klosterneuburg. © zVg

Keine Info. Zu Ursache und voraussichtlicher Dauer der Unterbrechung macht der Versorger derzeit keine Angaben. Man werde informieren, sobald die Störung weitgehend behoben sei.

Ärger. In der Facebook-Gruppe "Gruppe Klosterneuburg" hagelt es Beschwerden - Anwohner zeigen sich von der Situation verärgert.