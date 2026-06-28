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Stromausfall in Klosterneuburg

Meldung über einen Stromausfall in Teilen von Klosterneuburg, Kierling und Weidling.
© zVg
In Klosterneuburg gab es gestern und gibt es derzeit einen Stromausfall. Gestern gab es in Kierling teilweise mehrere Stunden keinen Strom, heute ebenso.
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Chaos. Seit gestern trifft ein massiver Stromausfall weite Teile von Klosterneuburg. Betroffen sind die Ortschaft Kierling, der Sudetendeutsche Platz, der Bereich rund um den Stadtplatz sowie die Weidlingerhauptstrasse 41-43.

Kierling. Bereits gestern mussten Bewohner stundenlang ohne Strom auskommen - die Unterbrechung dauerte mehrere Stunden.

Heute. Der Ausfall hält an. Laut Netzbetreiber begann die aktuelle Störung um 8:20 Uhr und betrifft Teile von Kierling, Klosterneuburg und Weidling.

Screenshot von Facebook-Posts über Stromausfälle in Klosterneuburg.
Ärger auf FB in der Gruppe Klosterneuburg. © zVg

Keine Info. Zu Ursache und voraussichtlicher Dauer der Unterbrechung macht der Versorger derzeit keine Angaben. Man werde informieren, sobald die Störung weitgehend behoben sei.

Ärger. In der Facebook-Gruppe "Gruppe Klosterneuburg" hagelt es Beschwerden - Anwohner zeigen sich  von der Situation verärgert.

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