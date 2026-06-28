Netzprobleme
Stromausfall in Klosterneuburg
Chaos. Seit gestern trifft ein massiver Stromausfall weite Teile von Klosterneuburg. Betroffen sind die Ortschaft Kierling, der Sudetendeutsche Platz, der Bereich rund um den Stadtplatz sowie die Weidlingerhauptstrasse 41-43.
Kierling. Bereits gestern mussten Bewohner stundenlang ohne Strom auskommen - die Unterbrechung dauerte mehrere Stunden.
Heute. Der Ausfall hält an. Laut Netzbetreiber begann die aktuelle Störung um 8:20 Uhr und betrifft Teile von Kierling, Klosterneuburg und Weidling.
Keine Info. Zu Ursache und voraussichtlicher Dauer der Unterbrechung macht der Versorger derzeit keine Angaben. Man werde informieren, sobald die Störung weitgehend behoben sei.
Ärger. In der Facebook-Gruppe "Gruppe Klosterneuburg" hagelt es Beschwerden - Anwohner zeigen sich von der Situation verärgert.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden