St. Pölten baut Nextbike-Netz weiter aus

Mit sieben neuen Nextbike-Stationen erweitert St. Pölten sein Fahrradverleihnetz. Besonders der Stadtteil Viehofen profitiert von der Ausbauoffensive.

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Das Nextbike-Netz in der niederösterreichischen Landeshauptstadt wächst weiter. Mit sieben neuen Verleihstationen verdichtet die Stadt ihr Angebot, besonders der Stadtteil Viehofen profitiert von der Ausbauoffensive.

Allein in Viehofen wurden drei neue Stationen am Bahnhof, am Marienplatz und am Johannesplatz errichtet. Eine vierte Station bei der Living City soll in Kürze folgen. Damit erhalten mehr als 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Schulen und Betriebe erstmals einen direkten Anschluss an das beliebte Fahrradverleihsystem.

Die Nutzung ist einfach: App öffnen, QR-Code scannen und losradeln. Besonders attraktiv: Die ersten 15 Minuten jeder Fahrt sind kostenlos. Das Angebot wird immer beliebter. Im Jahr 2025 wurden in St. Pölten rund 200.000 Nextbike-Ausleihen registriert – ein neuer Rekord.

61 Stationen im gesamten Stadtgebiet

"Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem die Innenstadt ausgebaut wurde, binden wir nun schrittweise auch weitere Stadtteile an", erklärt Mobilitätsplaner Raphael Rech. Bürgermeister Matthias Stadler und Verkehrsstadtrat Michael Kögl sehen den Ausbau als wichtigen Schritt für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt.

Neben Viehofen entstanden auch neue Stationen in der Schulgasse am Promenadenring, beim Kulturdepot an der Schanze sowie in der Purkersdorfer Straße bei der Firma Svoboda. Die Station dort wird zunächst als Teststandort betrieben.

Insgesamt verfügt St. Pölten nun über 61 Nextbike-Stationen mit rund 350 Fahrrädern. Noch heuer soll das Netz weiter wachsen – unter anderem in Spratzern, Ratzersdorf und Wagram sowie durch zusätzliche Standorte in der Innenstadt.