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Klosterneuburg

Johannatunnel wieder frei

Blick durch den Johannatunnel mit Licht am Ende und einer Lampe an der Decke.
© ORF
Der Johannatunnel an der B14 in Klosterneuburg ist nach umfassender Generalsanierung wieder für den Verkehr freigegeben.
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Erneuert wurden Videoüberwachung, Beleuchtung, Notruf und Leittechnik sowie eine schallschluckende Verkleidung gegen Lärm.

Generalsanierung abgeschlossen

Die Firmen SPIE KEM und STRABAG arbeiteten in den Ferien unter Totalsperre, um Verkehrsbehinderungen gering zu halten. Kosten: rund 1,3 Millionen Euro, zur Gänze vom Land NÖ getragen. Zusätzlich wurden Fahrbahn und Taumittelsprühanlage im Umfahrungsbereich erneuert.

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