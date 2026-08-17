Johannatunnel wieder frei

Der Johannatunnel an der B14 in Klosterneuburg ist nach umfassender Generalsanierung wieder für den Verkehr freigegeben.

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Erneuert wurden Videoüberwachung, Beleuchtung, Notruf und Leittechnik sowie eine schallschluckende Verkleidung gegen Lärm.

Generalsanierung abgeschlossen

Die Firmen SPIE KEM und STRABAG arbeiteten in den Ferien unter Totalsperre, um Verkehrsbehinderungen gering zu halten. Kosten: rund 1,3 Millionen Euro, zur Gänze vom Land NÖ getragen. Zusätzlich wurden Fahrbahn und Taumittelsprühanlage im Umfahrungsbereich erneuert.