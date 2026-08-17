Klosterneuburg
Johannatunnel wieder frei
Erneuert wurden Videoüberwachung, Beleuchtung, Notruf und Leittechnik sowie eine schallschluckende Verkleidung gegen Lärm.
Generalsanierung abgeschlossen
Die Firmen SPIE KEM und STRABAG arbeiteten in den Ferien unter Totalsperre, um Verkehrsbehinderungen gering zu halten. Kosten: rund 1,3 Millionen Euro, zur Gänze vom Land NÖ getragen. Zusätzlich wurden Fahrbahn und Taumittelsprühanlage im Umfahrungsbereich erneuert.
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