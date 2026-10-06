Ende der Stau-Falle
A2: Nadelöhr entschärft
Monatelang wurde gebaut, jetzt rollt der Verkehr: An beiden Kreisverkehren zwischen A2 und B21 gibt es Bypässe, ein Teil der Autos fährt einfach vorbei. Zusätzlich wurde die B21 auf rund 18.000 Quadratmetern saniert.
Herzstück ist ein automatisches Ampelsystem. Stauschleifen auf den Abfahrtsrampen erkennen, wenn sich der Verkehr zurückstaut, und halten die B21 kurz an. So kommen Autos von der Autobahn leichter in die Kreisverkehre, ein Rückstau bis auf die A2 wird verhindert.
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Nadelöhr entschärft
Das Projekt kostet rund 5,5 Millionen Euro, rund 3,5 Millionen trägt das Land Niederösterreich, das gemeinsam mit der ASFINAG verantwortlich ist. "Das Nadelöhr ist entschärft", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Auch die ASFINAG erwartet mehr Sicherheit und besseren Verkehrsfluss.
Die Anschlussstelle war seit Jahren zu Stoßzeiten überlastet. Nach Verzögerungen wurde der Ausbau im Herbst 2025 angekündigt, damals mit rund sechs Millionen Euro Kosten.
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