Winter-Einbruch! Am Freitag kommen bis zu 20cm Schnee

Nach noch recht milden Temperaturen steht ein spürbarer Wetterwechsel bevor: Ein kräftiger Temperatursturz bringt Wind, Schauer und in den Bergen den ersten Schnee der Saison nach Österreich.

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Der Temperatursturz fällt spürbar aus. Nach Höchstwerten von bis zu 25 Grad am Mittwoch kühlt es am Donnerstag auf 10 bis 15 Grad ab. Am Freitag erreichen die Werte gebietsweise nur noch 8 bis 12 Grad. Ein kräftiger Nordwestwind sorgt dafür, dass sich die Temperaturen noch deutlich kälter anfühlen.

Sonne Wolken und kräftige Schauer

Nach dem Durchzug der Kaltfront stellt sich ein typisches Wetterbild ein. Erwartet wird ein Mix aus Sonne, Wolken und kräftigen Schauern, wobei vereinzelt auch kurze Graupelgewitter möglich sind. Es handelt sich um Aprilwetter im Oktober.

Erste Flocken in den Bergen

Zu diesem Wetter gehört auch eine Portion Schnee. Erste Flocken gelten diese Woche als sehr wahrscheinlich, allerdings vorerst nur in den Bergen und nicht im Flachland. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Wochenende auf etwa 1.000 Meter.

Echte Schneedecke in mittleren Lagen

Damit geht die erste richtige Neuschneeauflage bis in mittlere Lagen der Saison einher. In den genannten Bergregionen kommt eine echte Schneedecke zusammen, ganz oben sind 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich.