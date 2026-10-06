Diese Gratis-Versionen werden gestrichen

Google sorgt für Aufregung: Das KI-Programm Gemini setzt jetzt mehr auf Bezahlung.

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Die Zeiten wo zwei Versionen von Google Gemini gratis verwendet werden konnten, sind vorbei. Denn Google streicht ab 9. Oktober mehrere Versionen aus dem Gratis-Programm.

In Zukunft müssen User von Gemini tiefer in die Taschen greifen, denn einige Modelle werden bezahlungspflichtig. Die Modelle "Flash" und "Pro" sind dann nämlich hinter der Bezahlschranke, nur "Flash light" darf man noch gratis benutzen. Zwar kann man mit "Flash light" immer noch Texte, Bilder und Dokumente scannen – doch im Ergebnis sind nur die einfachsten Möglichkeiten da, von "Flash" und "Pro" ist man laut Experten weit entfernt. Der Konzern nannte keine Gründe für die Bezahlschranken.

AI Plus ab 4,99 Euro pro Monat

"Flash" ist dann nur noch ab dem AI Plus Abo enthalten, "Pro" fliegt ganz raus und ist nur mehr im AI Pro dabei.

Google AI Free bleibt kostenlos und bietet 15 GB Speicher. Für "AI Plus" verlangt Google aktuell fünf Euro im Monat, "AI Pro" startet bei 21,99 Euro im Monat und "AI Ultra" bei 99,99 Euro im Monat.