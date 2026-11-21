Lange haben Nutzer darauf gewartet, jetzt macht Google Ernst: Mit einem neuen KI-Update wird Google Maps vom reinen Kartendienst zum persönlichen Reiseplaner und Alltagsassistenten – auch in Europa.

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Wer bisher einen Städtetrip geplant oder in seinen gespeicherten Lieblingsrestaurants nach einem freien Tisch gesucht hat, musste oft zwischen verschiedenen Apps wechseln.

Mit der neuesten Erweiterung des Gemini-Assistenten "Ask Maps" bündelt Google genau diese Aufgaben direkt in der Karten-App.

Der KI-Reiserouten-Planer für unterwegs

Die erste Neuerung betrifft die Reiseplanung. Nutzer können ihre Wünsche künftig einfach in natürlicher Sprache eingeben – etwa für einen mehrtägigen Roadtrip oder ein Wochenende in einer fremden Stadt.

Die KI erstellt daraufhin eine komplette Route inklusive nummerierter Pins direkt auf der Karte. Der Plan lässt sich mit Freunden teilen oder als Google Doc exportieren.

Unterwegs warnt die App zudem in Echtzeit vor geschlossenen Geschäften, Staus oder zeigt direkt passende Park- und E-Auto-Lademöglichkeiten entlang der Strecke an.

Ordnung in den gespeicherten Listen

Viele Nutzer sammeln über Jahre hinweg Orte und Restaurants in ihren Merklisten, verlieren aber oft den Überblick. Künftig lassen sich diese eigenen Listen gezielt per Frage durchsuchen.

Assistent übernimmt die Terminbuchung

Praktisch für den Alltag ist die dritte Funktion: Ask Maps kann selbstständig nach freien Terminen bei Dienstleistern wie Friseuren, Autowerkstätten oder Hundesalons suchen. Auf Wunsch übernimmt die KI sogar die komplette Buchung – entweder online oder durch einen automatisierten Anruf beim jeweiligen Betrieb.

Google rollt "Ask Maps" für Android und iOS ab sofort in über 30 europäischen Ländern aus, darunter auch in Österreich und Deutschland. Aber: Die automatische Terminbuchung sowie erweiterte Echtzeit-Tipps zu Wetter und Verkehr bleiben vorerst den Nutzern in den USA vorbehalten und wird erst in den kommenden Wochen für Österreich und Deutschland ausgerollt.