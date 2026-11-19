Seit einigen Stunden können weltweit Fans das heißersehnte "Grand Theft Auto 6" spielen. Schon jetzt haben Spieler lustige Easter Eggs und Geheimnisse in der Spielwelt entdeckt.

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Die gigantische Spielwelt von GTA 6 lädt zum Entdecken ein. Dabei konnten Spieler einige lustige Geheimnisse und Easter Eggs mit den Hauptcharakteren Jason und Lucia finden.

"Cool Dog" kommt zur Rettung

Wer im offenen Meer festsitzt und weit entfernt von der Küste ist, der wurde im vorherigen Teil von einem Hai attackiert. In GTA 6 hingegen werden Spieler von einem tierischen Helfer gerettet. Ein Hund auf einem Jetski, mit passender Taucherbrille und Schwimmweste, kommt zur Rettung. Er bringt den Hauptcharakter zudem auf eine versteckte Insel, auf der sich seine bellenden Freunde befinden. Dort gräbt der Hund unter anderem Geld und Hundespielzeug aus. Die Spieler können auch mit ihrem tierischen Lebensretter interagieren und spielen.

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Bigfoot kehrt zurück

Seit "Grand Theft Auto: San Andreas" jagen Spieler Bigfoot hinterher. Damals war es nur ein Gerücht. Später baute Rockstar Games das Wesen in anderen Spielen ein. Im Zombie-DLC zum Western-Hit "Red Dead Redemption" versucht man, den letzten Bigfoot vor den Untoten zu retten. Auch in GTA V gibt es eine Mission mit dem mysteriösen Wesen. In GTA 6 kehrt Bigfoot unter einem anderen Namen zurück. Der sogenannte "Skunk Ape" taucht auf, nachdem Jason bewusstlos vom Gestank einer Holzfigur wird. Danach nähern sich riesige Füße dem Hauptcharakter.

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Ostereier auf Funkturm

Jene, die aus Gewohnheit jeden Funkturm besteigen, für die hat Rockstar Games wortwörtlich ein Easter Egg (übersetzt: Osterei) versteckt. Auf dem Turm begegnet man einem Influencer, der sich dort fotografiert. Man kann mit ihm sogar interagieren. Ebenfalls befinden sich in einem Nest Ostereier. Diese können geworfen werden, wonach eine kurze Cutscene abgespielt wird.

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Gefährlicher Raub

Bei GTA 6 hat Rockstar Games das Stehlen von Autos verändert. Bei einigen Modellen brauchen die Spieler bestimmte Werkzeuge. Trotzdem können fahrende Fahrzeuge auf die klassische Art und Weise gestohlen werden. Jedoch kann es passieren, dass man nicht alleine im Fahrzeug ist. In manchen Fällen befindet sich auf der Rückbank eine Katze. Diese ist weniger erfreut über den Diebstahl und attackiert den Spieler. In einem Quick-Time-Event kann sich der Spieler von der Attacke befreien und die Katze aus dem Auto werfen.

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Handwerker Jason

In GTA 6 ist die Beziehung zwischen Jason und Lucia ein wichtiger Faktor. Um diese zu verbessern, kann Jason unter anderem das Haus neu dekorieren und renovieren. Dabei können die Spieler das Dach reparieren, neue Rigips-Wände aufstellen und sogar Wände streichen.

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Doomscrolling auch in GTA 6 möglich

In der sonnendurchfluteten Open-World-Metropole können Spielfiguren im Bett liegen und stundenlang auf virtuellen Smartphones herumscrollen. Ein integrierter Social-Media-Feed simuliert Kurzvideos und verblüffend echte Kommentarspalten bis ins kleinste Detail.