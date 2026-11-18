Ein neues Patent von Sony könnte den Kauf von Games und Zusatzinhalten radikal vereinfachen.

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Sony bastelt laut einem neuen Patentantrag an einer technischen Revolution. Künftig soll der PlayStation-Controller direkt mit dem Smartphone kommunizieren, um Transaktionen und Logins in Sekundenschnelle abzuwickeln.

Wie aus dem Antrag hervorgeht, der über die Plattform Justia Patents und das US-Technologiemagazin Engadget publik wurde, arbeitet der japanische Elektronikriese an einer neuen Schnittstelle für Gamepads. Das Konzept erinnert verblüffend an den täglichen Einkauf im Handel. Statt umständlich Kreditkartendaten mit dem Steuerkreuz auf der Bildschirmtastatur einzutippen oder Codes einzulösen, kommuniziert das Gamepad unmittelbar mit dem Smartphone des Spielers.

Technisch soll die Datenübertragung über zwei bewährte Drahtlosstandards gelöst werden. Sobald ein autorisiertes Handy in die unmittelbare Nähe des Controllers gehalten wird, baut sich die Verbindung auf. Erkennt das Pad ein verifiziertes Zweitgerät via Bluetooth, wird ein Authentifizierungssignal ausgelöst. Als ergänzende Variante nennt die Patentschrift eine Lösung, bei der das System QR-Codes vom Smartphone-Display erfasst.

Vorgangs-Dauer wird drastisch reduziert

Nach der Freigabe auf dem Mobiltelefon wandern die Zahlungsdaten ohne jeden Umweg direkt an die Konsole. Der gesamte Bezahlvorgang im PlayStation Store wäre damit binnen weniger Augenblicke und um ein vielfaches einfacher als bisher abgeschlossen.

Der nächste PS-Controller könnte och nie da gewesene Features besitzen. © Getty Images

Die Technologie beschränkt sich nicht nur auf den Kauf von Blockbustern, DLCs oder Mikrotransaktionen. Eine wesentliche Rolle spielt der Sicherheitsaspekt beim Konto-Zugriff. Das mühsame Eintippen langer E-Mail-Adressen und komplexer Passwörter könnte damit endgültig der Vergangenheit angehören.

Mit dem neuen Verfahren genügt künftig auch eine kurze Autorisierung über das eigene Handy, wenn man auswärts spielen möchte. Das reduziert Bedienungsfehler und schützt sensible Kontodaten vor neugierigen Blicken.

Sony hat klares Ziel

Hinter dem technischen Konzept steht auch eine klarer Hinweis, wohin das Unternehmen in Zukunft gehen will. Je niedriger die Hürde beim Kaufabschluss liegt, desto eher greifen Konsolenbesitzer spontan zu neuen Inhalten, optischen Skins oder Erweiterungspaketen. Zugleich fügt sich die Neuerung nahtlos in Sonys langfristige Konsolen-Architektur ein.

Sony-CEO Hiroki Totoki. © NurPhoto via Getty Images

Wann die neue Technik tatsächlich in den Wohnzimmern landet, bleibt vorerst offen. Patentanmeldungen dienen Herstellern primär zur rechtlichen Absicherung von Erfindungen und bedeuten keine automatische Marktreife. Für eine Integration in die aktuelle PS5-Generation dürfte der Zyklus für grundlegende Hardware-Überarbeitungen schon weit fortgeschritten sein. Als wahrscheinlicheres Szenario gilt daher ein Einsatz bei der kommenden PlayStation 6, deren Hardware-Basis von Grund auf neu konzipiert wird.