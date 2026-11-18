Magenta und oe24 bringt das Gaming-Highlight direkt zu dir nach Hause!

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Gemeinsam mit Magenta verlost oe24 eine PlayStation 5 inklusive dem heiß erwarteten Game GTA 6.

Du liebst Gaming, spannende Missionen und packende Abenteuer?

Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Mit der PlayStation 5 erlebst du Gaming auf einem völlig neuen Level. Atemberaubende Grafik, rasante Action und jede Menge Spielspaß warten auf dich.

Und das Beste: Das passende Game gibt es gleich dazu!

CEO Magenta Thomas Kicker bei der Demonstration des Downloads © Magenta

Thomas Kicker - CEO Magenta Telekom

Zum neuen GTA 6 in nur 30 Minuten!

Magenta ermöglicht den Spiel-Download in kürzester Zeit.

Wie schnell der Download eines großen Games gehen kann, zeigt Magenta mit einer Gigabit-Verbindung im eigenen Netz.

Magenta Telekom setzt zum Jahresende ein starkes Zeichen für Highspeed und zeigt mit CEO Thomas Kicker, was das schnellste Netz Österreichs im Alltag möglich macht. Wer GTA VI herunterladen möchte, braucht zunächst Geduld: Das Spiel ist über 200 GB groß, was im Extremfall zu Downloadzeiten von bis zu zwei Tagen führen kann.

Wie schnell der Download erledigt sein kann, zeigt Magenta.

Mit 1 Gigabit pro Sekunde war das Game im Magenta Netz in rund 30 Minuten heruntergeladen. Magenta CEO Thomas Kicker demonstrierte den Download.

Der Download-Test macht die Leistungsfähigkeit Magentas digitaler Infrastruktur auf besonders greifbare Weise erlebbar. Dabei wurde nicht unter Laborbedingungen getestet, sondern mit einem Gigabit-Anschluss, der für 1,9 Millionen Haushalte in Österreich heute schon verfügbar ist. Mit der Aktion unterstreicht Magenta seine Speed-Führerschaft.

Jetzt mitmachen & gewinnen

*Teilnahme ab 18 Jahren.