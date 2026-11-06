20 x 2 Tickets für die ILLUMINA-Eröffnung gewinnen!

Magischer Lichtergarten im Schloss Laxenburg

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Erlebe Österreichs größten Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg!

Wenn die Nacht zum Erlebnis wird und tausende Lichter eine magische Welt erschaffen, beginnt etwas ganz Besonderes.

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