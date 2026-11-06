gewinnspiel
20 x 2 Tickets für die ILLUMINA-Eröffnung gewinnen!
Erlebe Österreichs größten Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg!
Wenn die Nacht zum Erlebnis wird und tausende Lichter eine magische Welt erschaffen, beginnt etwas ganz Besonderes.
Gewinne mit etwas Glück 2 Eintrittskarten für einen magischen Abend voller spektakulärer Lichtinstallationen, Lasershows und faszinierender Projektionen.
Das schönste Winterevent bei Wien!
🌟 Sei unter den Ersten, die ILLUMINA entdecken!
🌟 Erlebe ein einzigartiges Lichtspektakel hautnah!
🌟 Teile dieses besondere Erlebnis mit deinem Lieblingsmenschen!
Mitmachen & gewinnen
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden