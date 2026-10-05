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100 x 2 Tickets für das Design Depot gewinnen!

Design Depot Wien
Design, Handwerk & Lifestyle mitten in Wien
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Am 14. und 15. November 2026 findet zum zweiten Mal das Design Depot in der Stage 3 in Wien statt.

Ein Wochenende voller besonderer Entdeckungen, kreativer Ideen und schöner Dinge, die das Leben bunter machen.

Ob Mode, Schmuck, Accessoires, Handwerk, Wohn- & Tischkultur, Lifestyle oder Kulinarik – beim Design Depot gibt es jede Menge zu gustieren, zu entdecken und natürlich auch mit nach Hause zu nehmen.

oe24 verlost 100 x 2 Tickets für das Design Depot

Mit etwas Glück können Sie das vielfältige Angebot selbst vor Ort erleben und gemeinsam mit Ihrer Begleitung durch die Welt von Design, Handwerk und Lifestyle stöbern.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

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