Dein CD-Gewinn
oe24 schenkt Dir die neuen Hits von Take That
Über 30 Millionen verkaufte CDs, 12 Nummer-eins Hits, 8 Brit Awards und ewige Hymnen wie "Back For Good" oder "Never Forget". Take That lassen seit den frühen 90er Jahren die Herzen der vornehmlich weiblichen Fan-Herzen schmelzen. Jetzt nehmen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald wieder Kurs auf die Charts. Mit der für Freitag erwarteten neuen CD "Dreamer", die man am 22. Juli auch bei einem Open Air in der Wiener MetaStadt präsentiert, hat die zu Männern gereifte Boyband das bereits achte Chart-Gold in England im Visier.
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Auch wenn Jason Orange, der seit 2014 in Pop-Pension ist („Bis auf seine Glückwunsch-Mails zu unseren neuen Hits, haben wir keinen Kontakt mehr!“) und Robbie Williams nicht mehr dabei sind. Der wurde ja 1995 wegen Differenzen und übermäßigem Drogenkonsum gefeuert, kehrte 2010/11 für die Rekord-CD "Progress" und 35 Reunions-Konzerte zurück und ist seitdem nur mehr gern gesehener Gaststar. "Die Tür ist immer offen, wir verstehen uns besser denn je!"
Die 12 neuen Songs rund um die aktuelle Single "Higher" schließen dennoch nahtlos an die großen Teeniepop-Zeiten an. Stadientaugliche-Hymnen („You’re A Superstar“) , coole Disco-Vibes (Best Heartbreak“ und ein trendige Electronic-Beat mit einer Prise Selbstreflextion („Wonderkids“). Als Highlight gibt’s das Michel-Patrick-Kelly-Duett "Feel My Love". " In Bravo- und Popcorn-Zeiten in den 90ern sind wir uns regelmäßig über den Weg gelaufen – jetzt hat es endlich auch für einen gemeinsamen Song geklappt. .Michael ist ein toller Songschreiber und hat viel Energie. Vielleicht nehmen wir ihn in die Band auf."
Mit oe24 kommen die neuen Hits von Take That jetzt frei haus zu Dir. Auf e24.at gibt’s jetzt 3x die brandneue CD "Dreamers" zu gewinnen. Gleich reinklicken und mit etwas Glück zu Gary, Mark und Howard abtanzen.
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