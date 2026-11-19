Historische Nacht in Nashville. Bei den 60. CMA Awards durfte Ella Langley mit "Choosin’ Texas" gleich sechs Mal jubeln. Neuer Rekord. Auch Taylor Swift, Chris Stapleton und ein emotionales Tribute für Dolly Parton sorgten für Gänsehaut.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sechs CMA Awards - darunter der Top-Preis "Entertainer of the Year" und natürlich "Single of the Year" für den Mega-Hit "Choosin’ Texas": Ella Langley schrieb am Mittwoch in Nashville erneut Musikgeschichte. Nachdem sie schon in den US-Billboard-Charts mit unglaublichen 28 Wochen den All-Time-Rekord von Mariah Carey (23 Wochen) pulverisierte, brach sie nun auch bei den 60. Country Music Awards den ewigen Rekord von Johnny Cash. Langley holte in der Bridgestone Arena von Nashville ihren bereits zehnten Award innerhalb von nur drei Jahren. Dazu ist sie mit erst 27 die zweijüngste "Entertainer of the Year"-Siegerin aller Zeiten. Nur Taylor Swift, die nach 13 Jahren Pause mit einem Medley aus "I Knew It, I Knew You" und "Our Song" ihr großes CMA-Comeback gab, war 2009 noch jünger, nämlich erst 19.

"Sie ist unsere ewige Queen"

Im Schatten von Langley und Swift durften sich auch Chris Stapleton (Sänger), Brooks & Dunn (Duo), The Red Cay Strays (Band) oder Stephen Wilson Jr. (Newcomer) über den Oscar der Country-Musik freuen. Moderiert von Lainey Wilson gab’s dabei auch Auftritte von Luke Combs („Miss You Here“), Kacey Musgraves & Miranda Lambert („Horses & Divorces“) oder Mumford & Sons („Here“) und ein emotionales Tribute für Dolly Parton. "Sie ist unsere ewige Queen", kamen dabei auch der neuen CMA-Königin Langley die Tränen.