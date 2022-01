Liverpool bietet Barca diesen Superstar an

Der Liverpool-Star soll für nur 20 Millionen Euro im Sommer nach Barcelona wechseln.

Seit Jahren begeistert das magische Dreieck aus Mo Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino des Fans des FC Liverpool. Nun könnte diese Trio allerdings gesprengt werden: Medienberichten zufolge, wollen sich die Reds vom 30-jährigen Brasilianer trennen.

Klopp stimmt Wechsel zu

Wie die katalanische Zeitung „El Nacional“ berichtet, soll Jürgen Klopp einem Wechsel bereits zugestimmt haben. FIrmino wurde demnach dem FC Barcelona für eine Ablöse von nur 20 Millionen Euro angeboten. Die Katalanen sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Stürmer und zeigen zuletzt Interesse an Álvaro Morata und Anthony Martial.

Firmino steht beim FC Liverpool noch bis zum Juni 2023 unter Vertrag. Der Brasilianer musste in dieser Saison aber vermehrt auf der Bank Platz nehmen und verlor seinen Stammplatz an Diego Joto. Die Reds wollen zudem ihren Sturm erneuern und sollen Interesse an Raphinha (Leeds) und Jarrod Bowen (West Ham) zeigen.