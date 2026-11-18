Die Genre-Begründer von KoRn kommen für ein Live-Konzert nach Österreich. Mit im Gepäck haben die Rock- und Metal-Pioniere eine Erfolgsgeschichte, die 1994 begann.

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Am Donnerstag gastiert KoRn live in der Wiener Stadthalle. Die Band veränderte die Musikwelt erstmals mit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums im Jahr 1994. Es war ein Album, das ein neues Genre begründete und andere verschwimmen ließ – und so zu einer größeren kulturellen Bewegung führte.

Rekorde und zwei Grammys

Seit ihrer Gründung hat KoRn weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft und zwei Grammys gewonnen. Auf unzähligen Welttourneen stellte die Band zudem viele Rekorde auf, die vermutlich nie übertroffen werden.

KoRn © Getty Images

Inspiration für ganze Generationen

KoRn hat die Grenzen der Rock-, Alternative- und Metal-Genres immer weiter verschoben. Gleichzeitig bleibt die Gruppe eine tragende Inspirationsquelle für Legionen von Fans und Generationen von Künstlern auf der ganzen Welt.

Die Reichweite von KoRn geht damit weit über Auszeichnungen und Platin-Schallplatten hinaus.