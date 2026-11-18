Konzert-Highlight
KoRn erobern am Donnerstag die Wiener Stadthalle
Am Donnerstag gastiert KoRn live in der Wiener Stadthalle. Die Band veränderte die Musikwelt erstmals mit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums im Jahr 1994. Es war ein Album, das ein neues Genre begründete und andere verschwimmen ließ – und so zu einer größeren kulturellen Bewegung führte.
Rekorde und zwei Grammys
Seit ihrer Gründung hat KoRn weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft und zwei Grammys gewonnen. Auf unzähligen Welttourneen stellte die Band zudem viele Rekorde auf, die vermutlich nie übertroffen werden.
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Inspiration für ganze Generationen
KoRn hat die Grenzen der Rock-, Alternative- und Metal-Genres immer weiter verschoben. Gleichzeitig bleibt die Gruppe eine tragende Inspirationsquelle für Legionen von Fans und Generationen von Künstlern auf der ganzen Welt.
Die Reichweite von KoRn geht damit weit über Auszeichnungen und Platin-Schallplatten hinaus.
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