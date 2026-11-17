Der globale Superstar Pitbull kehrt mit seiner großen "I'm Back"-Tour nach Europa zurück und macht am Mittwoch auch für ein Konzert in Wien Halt.

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Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage der Fans bringt Pitbull, auch bekannt als Mr. 305 oder Mr. Worldwide, die Party im November zurück auf europäische Arena-Bühnen. Neben Auftritten in Zürich, Dortmund und Stuttgart steht am 18. November auch ein Konzert in Wien auf dem Tourplan. Als Special Guest wird Lil Jon bei den Shows mit dabei sein.

Pitbull © Getty Images

Virale Bewegung und Party-Energie

Nach einer Reihe internationaler Auftritte und einer viralen Fan-Bewegung, die ganze Arenen in ein Meer aus sogenannten "bald caps" verwandelte, erwartet das Publikum ein generationsübergreifendes Live-Erlebnis. Auf der Setlist stehen Hits aus seiner gesamten Karriere sowie sofort wiedererkennbare Hymnen, die für ununterbrochene Party-Energie sorgen sollen.

Pitbull © Getty Images

Beeindruckende Zahlen auf den Bühnen

Pitbull zählt zu den konstantesten Live-Performern seiner Generation und belegt regelmäßig Spitzenplätze in Tour-Rankings. Laut Billboard Boxscore hat der Künstler im Laufe seiner Karriere weltweit bereits über 250 Millionen US-Dollar eingespielt und mehr als 4,7 Millionen Tickets verkauft. Mit der Party After Dark Tour absolvierte er zuvor über 50 Termine in 13 Ländern, was seine bisher größte Solo-Tournee darstellte und seinen Ruf für unvergessliche Fan-Momente weiter festigte.