Jahrelang galt bei der Suche nach dem nächsten James Bond: Je unbekannter der Schauspieler, desto besser. Doch mit Robert Pattinson (40) geht Amazon einen anderen Weg. Der "Twilight"-Star ist längst ein internationaler Hollywood-Star. Ist er für die Rolle des berühmten Geheimagenten vielleicht sogar zu berühmt?

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Die Besetzung von Pattinson ist ein deutlicher Bruch mit der bisherigen Bond-Tradition. Sean Connery war vor seiner Rolle als 007 kaum bekannt, George Lazenby hatte zuvor praktisch keine Schauspielerfahrung außerhalb von Werbespots. Roger Moore und Pierce Brosnan waren zwar aus dem Fernsehen bekannt, aber noch keine internationalen Kinostars. Auch Daniel Craig hatte vor seinem Bond-Durchbruch vor allem Charakterrollen gespielt.

Pattinson wurde durch "Harry Potter" bekannt. © Getty Images

Mit Pattinson sieht das völlig anders aus. Er wurde durch "Harry Potter" bekannt, erreichte mit der "Twilight"-Saga weltweiten Ruhm und spielte zuletzt Batman. Dazu kommen große Filmprojekte wie Christopher Nolans "The Odyssey" und "Dune: Part Three".

Sogar Jacob Elordi galt als zu berühmt

Noch vor wenigen Monaten soll ein anderer Kandidat gerade wegen seiner Bekanntheit aus dem Rennen gefallen sein. Der australische Schauspieler Jacob Elordi galt als zu prominent für die Rolle. Auch seine Beziehung zu Kendall Jenner soll bei den Überlegungen eine Rolle gespielt haben, weil sie zusätzliche Aufmerksamkeit auf seine Person gelenkt hätte.

Der australische Schauspieler Jacob Elordi galt als zu prominent für die Rolle. © Variety via Getty Images

Nun bekommt ausgerechnet Pattinson den Zuschlag – ein Schauspieler, der international noch bekannter ist. Für Matthew Field vom Vorstand der Ian Fleming Foundation kam die Entscheidung deshalb völlig überraschend. Unter der früheren Bond-Produzentin Barbara Broccoli wäre diese Besetzung seiner Einschätzung nach nicht zustande gekommen.

Hollywood-Star als Strategie für den Neustart?

Allerdings könnte genau Pattinsons Bekanntheit auch der Grund für die Entscheidung sein. Nach mehreren Jahren ohne neuen Bond-Film und einem Wechsel der kreativen Kontrolle zu Amazon MGM Studios soll die Reihe wieder ein weltweites Kinoereignis werden.

Allerdings könnte genau Pattinsons Bekanntheit auch der Grund für die Entscheidung sein. © Getty Images for BFI

Der britische Filmproduzent Jason Solomons bezeichnete die Wahl als klugen Schachzug. Pattinson habe eine große kommerzielle Anziehungskraft, sei ein ausgezeichneter Schauspieler und könne dem Geheimagenten gleichzeitig etwas Neues verleihen.

Auch seine große Fangemeinde könnte für das Studio ein entscheidender Vorteil sein. Millionen kennen ihn bereits aus "Harry Potter", "Twilight" und "The Batman". Diese Bekanntheit könnte neue Zuschauer zu 007 bringen.

Fans diskutieren über den neuen Bond

Die Reaktionen auf die Besetzung fallen unterschiedlich aus. Während manche Pattinson für eine spannende und vielseitige Wahl halten, fragen sich andere, ob ein bereits so prominenter Schauspieler noch ausreichend in der Rolle des Geheimagenten aufgehen kann.

Auch die Gefahr, dass Zuschauer bei seinem Anblick zunächst an Batman oder den Vampir Edward Cullen denken, wird diskutiert. © Warner Bros

Auch die Gefahr, dass Zuschauer bei seinem Anblick zunächst an Batman oder den Vampir Edward Cullen denken, wird diskutiert. Für den neuen Bond wird es deshalb eine besondere Herausforderung, sich von seinen bisherigen Kultrollen zu lösen.

Für den neuen Bond wird es deshalb eine besondere Herausforderung, sich von seinen bisherigen Kultrollen zu lösen. © FilmMagic

Regie führt Denis Villeneuve, das Drehbuch stammt von Steven Knight. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 beginnen. Pattinson selbst bezeichnete die Rolle als "Ehre seines Lebens".

Die Diskussion um seine Bekanntheit ist tatsächlich bereits Teil der aktuellen Reaktionen auf die Besetzung: Auch "The Journal" und "TheWrap" berichten über die ungewöhnliche Entscheidung und die geteilten Stimmen.