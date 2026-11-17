Für Fans von Pandora gibt es bald jede Menge Nachschub: "Avatar: Fire and Ash" bekommt eine umfangreiche Collector's Edition mit mehr als neun Stunden Bonusmaterial. Über sechs Stunden davon waren bislang unveröffentlicht. Die Sonderausgabe erscheint am 8. Dezember 2026 auf vier Discs.

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Die neue Ausgabe bietet jede Menge Material, das es nicht in die Kinofassung geschafft hat. Dazu gehören zwölf gelöschte und erweiterte Szenen sowie ausführliche Analysen einzelner Filmsequenzen. Außerdem können Fans bei Podiumsgesprächen mit Schauspielern und Filmschaffenden mehr über die Entstehung des dritten Teils erfahren.

Ein besonders emotionaler Bestandteil ist eine Hommage an Jon Landau. Der langjährige "Avatar"-Produzent war 2024 im Alter von 63 Jahren gestorben und hatte über viele Jahre eng mit Regisseur James Cameron zusammengearbeitet.

Auch Popstar Miley Cyrus kommt in der Sonderausgabe vor. Sie spricht über ihren Song "Dream as One", der im Abspann von "Fire and Ash" zu hören ist.

Diese Szenen bekommen Fans zusätzlich zu sehen

Auch inhaltlich hat das bisher unveröffentlichte Material einiges zu bieten. Die zusätzlichen Szenen vertiefen unter anderem die Beziehung zwischen Jake Sully und Neytiri, gespielt von Sam Worthington und Zoë Saldaña. Darüber hinaus werden die Erlebnisse der Kinder des Paares weiter ausgebaut.

Weitere Sequenzen beschäftigen sich mit Colonel Miles Quaritch. Sogar eine alternative Todesszene von General Ardmore ist Teil des Bonusmaterials.

Neben den Videos sollen Käufer der vierteiligen Disc-Ausgabe außerdem das Drehbuch und ausgewählte Produktionszeichnungen erhalten. Ob diese Ausstattung auch bei einer möglichen Veröffentlichung in Deutschland angeboten wird, ist noch nicht bestätigt.

"Avatar 3" war ein weltweiter Kinoerfolg

Der dritte Teil der Science-Fiction-Reihe kam 2025 in die Kinos und spielte laut "Box Office Mojo" weltweit rund 1,5 Milliarden US-Dollar ein. © Disney

Der dritte Teil der Science-Fiction-Reihe kam 2025 in die Kinos und spielte laut "Box Office Mojo" weltweit rund 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Das Produktionsbudget soll bei etwa 400 Millionen Dollar gelegen haben.

Mit der Collector's Edition erhalten Fans nun die Gelegenheit, noch tiefer in die Entstehung des Films und die Welt von Pandora einzutauchen. Die Veröffentlichung ist für den 8. Dezember 2026 angekündigt. Ob und wann die Sonderausgabe auch hierzulande erscheint, bleibt vorerst abzuwarten.